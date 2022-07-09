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США ввели визовые санкции против 28 чиновников Кубы - РИА Новости, 09.07.2022
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США ввели визовые санкции против 28 чиновников Кубы
США ввели визовые санкции против 28 чиновников Кубы - РИА Новости, 09.07.2022
США ввели визовые санкции против 28 чиновников Кубы
США лишили права въезда на свою территорию 28 должностных лиц Кубы, причастных к подавлению прошлогодних протестов, сообщил госдепартамент. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T16:52
2022-07-09T16:52
в мире
сша
куба
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. США лишили права въезда на свою территорию 28 должностных лиц Кубы, причастных к подавлению прошлогодних протестов, сообщил госдепартамент.В пресс-релизе говорится, что среди них - функционеры кубинской коммунистической партии, "ответственные за формулирование политического курса на национальном и провинциальном уровнях", а также "многочисленные" сотрудники государственных телекоммуникаций и СМИ.США ставят им в вину "формулирование и имплементацию политических решений, которые ограничивают кубинцев в свободном доступе и обмене информацией", а также "вовлеченность в распространение дезинформации".Одиннадцатого июля 2021 года в десяти муниципалитетах Кубы прошли первые за долгое время массовые протесты под лозунгами свободных выборов и решения социальных проблем. США утверждают, что порядка 600 их участников оказались в тюрьмах, некоторые - без нормальной пищи, медицинского ухода и возможности связи с близкими.Кубинские власти заявили, что за выступлениями стояли США, где это отрицали и предупреждали, что пресечение протестов отразится на американской политике в отношении островного государства.
https://radiosputnik.ria.ru/20220608/kuba-1794084710.html
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Дарья Буймова
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в мире, сша, куба
16:52 09.07.2022
 
США ввели визовые санкции против 28 чиновников Кубы

США ввели визовые санкции против 28 чиновников Кубы, в том числе из госСМИ

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. США лишили права въезда на свою территорию 28 должностных лиц Кубы, причастных к подавлению прошлогодних протестов, сообщил госдепартамент.
В пресс-релизе говорится, что среди них - функционеры кубинской коммунистической партии, "ответственные за формулирование политического курса на национальном и провинциальном уровнях", а также "многочисленные" сотрудники государственных телекоммуникаций и СМИ.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 18:35В мире
США ослабили санкционное давление на Кубу
США ставят им в вину "формулирование и имплементацию политических решений, которые ограничивают кубинцев в свободном доступе и обмене информацией", а также "вовлеченность в распространение дезинформации".
Одиннадцатого июля 2021 года в десяти муниципалитетах Кубы прошли первые за долгое время массовые протесты под лозунгами свободных выборов и решения социальных проблем. США утверждают, что порядка 600 их участников оказались в тюрьмах, некоторые - без нормальной пищи, медицинского ухода и возможности связи с близкими.
Кубинские власти заявили, что за выступлениями стояли США, где это отрицали и предупреждали, что пресечение протестов отразится на американской политике в отношении островного государства.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 01:09
США отменяют ограничения на авиасообщение с Кубой
 
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