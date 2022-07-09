https://ria.ru/20220709/kuba-1801426292.html

США ввели визовые санкции против 28 чиновников Кубы

США ввели визовые санкции против 28 чиновников Кубы - РИА Новости, 09.07.2022

США ввели визовые санкции против 28 чиновников Кубы

США лишили права въезда на свою территорию 28 должностных лиц Кубы, причастных к подавлению прошлогодних протестов, сообщил госдепартамент. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T16:52

2022-07-09T16:52

2022-07-09T16:52

в мире

сша

куба

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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. США лишили права въезда на свою территорию 28 должностных лиц Кубы, причастных к подавлению прошлогодних протестов, сообщил госдепартамент.В пресс-релизе говорится, что среди них - функционеры кубинской коммунистической партии, "ответственные за формулирование политического курса на национальном и провинциальном уровнях", а также "многочисленные" сотрудники государственных телекоммуникаций и СМИ.США ставят им в вину "формулирование и имплементацию политических решений, которые ограничивают кубинцев в свободном доступе и обмене информацией", а также "вовлеченность в распространение дезинформации".Одиннадцатого июля 2021 года в десяти муниципалитетах Кубы прошли первые за долгое время массовые протесты под лозунгами свободных выборов и решения социальных проблем. США утверждают, что порядка 600 их участников оказались в тюрьмах, некоторые - без нормальной пищи, медицинского ухода и возможности связи с близкими.Кубинские власти заявили, что за выступлениями стояли США, где это отрицали и предупреждали, что пресечение протестов отразится на американской политике в отношении островного государства.

https://radiosputnik.ria.ru/20220608/kuba-1794084710.html

https://ria.ru/20220602/aviasoobschenie-1792498949.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, куба