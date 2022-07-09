США ввели визовые санкции против 28 чиновников Кубы
США ввели визовые санкции против 28 чиновников Кубы, в том числе из госСМИ
© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. США лишили права въезда на свою территорию 28 должностных лиц Кубы, причастных к подавлению прошлогодних протестов, сообщил госдепартамент.
В пресс-релизе говорится, что среди них - функционеры кубинской коммунистической партии, "ответственные за формулирование политического курса на национальном и провинциальном уровнях", а также "многочисленные" сотрудники государственных телекоммуникаций и СМИ.
8 июня, 18:35В миреСША ослабили санкционное давление на Кубу
США ставят им в вину "формулирование и имплементацию политических решений, которые ограничивают кубинцев в свободном доступе и обмене информацией", а также "вовлеченность в распространение дезинформации".
Одиннадцатого июля 2021 года в десяти муниципалитетах Кубы прошли первые за долгое время массовые протесты под лозунгами свободных выборов и решения социальных проблем. США утверждают, что порядка 600 их участников оказались в тюрьмах, некоторые - без нормальной пищи, медицинского ухода и возможности связи с близкими.
Кубинские власти заявили, что за выступлениями стояли США, где это отрицали и предупреждали, что пресечение протестов отразится на американской политике в отношении островного государства.
2 июня, 01:09США отменяют ограничения на авиасообщение с Кубой