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Пушилин рассказал, как будут выстраивать логистику между ДНР и Крымом
Пушилин рассказал, как будут выстраивать логистику между ДНР и Крымом - РИА Новости, 09.07.2022
Пушилин рассказал, как будут выстраивать логистику между ДНР и Крымом
Логистическое взаимодействие Крыма и Донбасса будет развиваться через Азовское море, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T11:32
2022-07-09T11:32
2022-07-09T11:32
сергей аксенов (политик)
донецкая народная республика
мариуполь
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Логистическое взаимодействие Крыма и Донбасса будет развиваться через Азовское море, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Для нас взаимодействие с Крымом крайне важно..., это в том числе и логистика, которая будет выстраиваться сейчас через внутреннее российское море – через Азовское море", - сказал Пушилин в ходе встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым в морском торговом порту Мариуполя, видео которого опубликовал в своем Telegram-канале Аксенов.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил ранее, что побывал в Мариупольском морском торговом порту и обсудил с главой ДНР развитие логистических цепочек между регионами.
https://ria.ru/20220709/obstrel-1801374054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов (политик), донецкая народная республика, мариуполь, в мире
Пушилин рассказал, как будут выстраивать логистику между ДНР и Крымом
Пушилин: логистику ДНР с Крымом будет развивать через Азовское море