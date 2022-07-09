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Пушилин рассказал, как будут выстраивать логистику между ДНР и Крымом - РИА Новости, 09.07.2022
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Пушилин рассказал, как будут выстраивать логистику между ДНР и Крымом
Пушилин рассказал, как будут выстраивать логистику между ДНР и Крымом - РИА Новости, 09.07.2022
Пушилин рассказал, как будут выстраивать логистику между ДНР и Крымом
Логистическое взаимодействие Крыма и Донбасса будет развиваться через Азовское море, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T11:32
2022-07-09T11:32
сергей аксенов (политик)
донецкая народная республика
мариуполь
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Логистическое взаимодействие Крыма и Донбасса будет развиваться через Азовское море, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Для нас взаимодействие с Крымом крайне важно..., это в том числе и логистика, которая будет выстраиваться сейчас через внутреннее российское море – через Азовское море", - сказал Пушилин в ходе встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым в морском торговом порту Мариуполя, видео которого опубликовал в своем Telegram-канале Аксенов.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил ранее, что побывал в Мариупольском морском торговом порту и обсудил с главой ДНР развитие логистических цепочек между регионами.
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сергей аксенов (политик), донецкая народная республика, мариуполь, в мире
11:32 09.07.2022
 
Пушилин рассказал, как будут выстраивать логистику между ДНР и Крымом

Пушилин: логистику ДНР с Крымом будет развивать через Азовское море

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Логистическое взаимодействие Крыма и Донбасса будет развиваться через Азовское море, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Для нас взаимодействие с Крымом крайне важно..., это в том числе и логистика, которая будет выстраиваться сейчас через внутреннее российское море – через Азовское море", - сказал Пушилин в ходе встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым в морском торговом порту Мариуполя, видео которого опубликовал в своем Telegram-канале Аксенов.
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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил ранее, что побывал в Мариупольском морском торговом порту и обсудил с главой ДНР развитие логистических цепочек между регионами.
 
Сергей Аксенов (политик)Донецкая Народная РеспубликаМариупольВ мире
 
 
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