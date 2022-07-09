https://ria.ru/20220709/krym-1801387821.html

Пушилин рассказал, как будут выстраивать логистику между ДНР и Крымом

Пушилин рассказал, как будут выстраивать логистику между ДНР и Крымом - РИА Новости, 09.07.2022

Пушилин рассказал, как будут выстраивать логистику между ДНР и Крымом

Логистическое взаимодействие Крыма и Донбасса будет развиваться через Азовское море, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T11:32

2022-07-09T11:32

2022-07-09T11:32

сергей аксенов (политик)

донецкая народная республика

мариуполь

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Логистическое взаимодействие Крыма и Донбасса будет развиваться через Азовское море, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Для нас взаимодействие с Крымом крайне важно..., это в том числе и логистика, которая будет выстраиваться сейчас через внутреннее российское море – через Азовское море", - сказал Пушилин в ходе встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым в морском торговом порту Мариуполя, видео которого опубликовал в своем Telegram-канале Аксенов.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил ранее, что побывал в Мариупольском морском торговом порту и обсудил с главой ДНР развитие логистических цепочек между регионами.

https://ria.ru/20220709/obstrel-1801374054.html

донецкая народная республика

мариуполь

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

сергей аксенов (политик), донецкая народная республика, мариуполь, в мире