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В Турции ищут туристку из России, подозреваемую в краже - РИА Новости, 09.07.2022
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Туризм
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В Турции ищут туристку из России, подозреваемую в краже
В Турции ищут туристку из России, подозреваемую в краже - РИА Новости, 09.07.2022
В Турции ищут туристку из России, подозреваемую в краже
Полиция начала поиски, предположительно, российской туристки, подозреваемой в краже из магазина одежды в турецкой Анталье, её действия попали на камеры... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T19:45
2022-07-09T19:45
туризм
новости - туризм
анталья (провинция)
турция
россия
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АНКАРА, 9 июл – РИА Новости. Полиция начала поиски, предположительно, российской туристки, подозреваемой в краже из магазина одежды в турецкой Анталье, её действия попали на камеры видеонаблюдения, сообщил в субботу телеканал A Haber."Туристка из России, которая пришла в бутик с тремя своими знакомыми в Анталье, положила в сумку одежду, пока другие отвлекали продавцов. Действия туристки попали на камеру видеонаблюдения", - сообщил телеканал.Уточняется, что Эрдинч Йылдыз, владелец магазина, не обнаружил одежду в ходе проверки вечером."Были проанализированы кадры с камер видеонаблюдения. Полиция начала поиски туристки", - сообщил телеканал.
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новости - туризм, анталья (провинция), турция, россия
19:45 09.07.2022
 
В Турции ищут туристку из России, подозреваемую в краже

В Турции ищут туристку из России, подозреваемую в краже одежды из магазина в Анталье

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники полиции Турции
Сотрудники полиции Турции - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Сотрудники полиции Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 9 июл – РИА Новости. Полиция начала поиски, предположительно, российской туристки, подозреваемой в краже из магазина одежды в турецкой Анталье, её действия попали на камеры видеонаблюдения, сообщил в субботу телеканал A Haber.
"Туристка из России, которая пришла в бутик с тремя своими знакомыми в Анталье, положила в сумку одежду, пока другие отвлекали продавцов. Действия туристки попали на камеру видеонаблюдения", - сообщил телеканал.
Уточняется, что Эрдинч Йылдыз, владелец магазина, не обнаружил одежду в ходе проверки вечером.
"Были проанализированы кадры с камер видеонаблюдения. Полиция начала поиски туристки", - сообщил телеканал.
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