https://ria.ru/20220709/krazha-1801453634.html
В Турции ищут туристку из России, подозреваемую в краже
В Турции ищут туристку из России, подозреваемую в краже - РИА Новости, 09.07.2022
В Турции ищут туристку из России, подозреваемую в краже
Полиция начала поиски, предположительно, российской туристки, подозреваемой в краже из магазина одежды в турецкой Анталье, её действия попали на камеры... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T19:45
2022-07-09T19:45
2022-07-09T19:45
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АНКАРА, 9 июл – РИА Новости. Полиция начала поиски, предположительно, российской туристки, подозреваемой в краже из магазина одежды в турецкой Анталье, её действия попали на камеры видеонаблюдения, сообщил в субботу телеканал A Haber."Туристка из России, которая пришла в бутик с тремя своими знакомыми в Анталье, положила в сумку одежду, пока другие отвлекали продавцов. Действия туристки попали на камеру видеонаблюдения", - сообщил телеканал.Уточняется, что Эрдинч Йылдыз, владелец магазина, не обнаружил одежду в ходе проверки вечером."Были проанализированы кадры с камер видеонаблюдения. Полиция начала поиски туристки", - сообщил телеканал.
https://ria.ru/20220707/turtsiya-1800724187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, анталья (провинция), турция, россия
В Турции ищут туристку из России, подозреваемую в краже
В Турции ищут туристку из России, подозреваемую в краже одежды из магазина в Анталье