https://ria.ru/20220709/krazha-1801453634.html

В Турции ищут туристку из России, подозреваемую в краже

В Турции ищут туристку из России, подозреваемую в краже - РИА Новости, 09.07.2022

В Турции ищут туристку из России, подозреваемую в краже

Полиция начала поиски, предположительно, российской туристки, подозреваемой в краже из магазина одежды в турецкой Анталье, её действия попали на камеры... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T19:45

2022-07-09T19:45

2022-07-09T19:45

туризм

новости - туризм

анталья (провинция)

турция

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АНКАРА, 9 июл – РИА Новости. Полиция начала поиски, предположительно, российской туристки, подозреваемой в краже из магазина одежды в турецкой Анталье, её действия попали на камеры видеонаблюдения, сообщил в субботу телеканал A Haber."Туристка из России, которая пришла в бутик с тремя своими знакомыми в Анталье, положила в сумку одежду, пока другие отвлекали продавцов. Действия туристки попали на камеру видеонаблюдения", - сообщил телеканал.Уточняется, что Эрдинч Йылдыз, владелец магазина, не обнаружил одежду в ходе проверки вечером."Были проанализированы кадры с камер видеонаблюдения. Полиция начала поиски туристки", - сообщил телеканал.

https://ria.ru/20220707/turtsiya-1800724187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, анталья (провинция), турция, россия