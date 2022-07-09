https://ria.ru/20220709/kommentariy-1801444943.html
В США разбираются с экс-генералом, прокомментировавшим пост жены Байдена
В США разбираются с экс-генералом, прокомментировавшим пост жены Байдена - РИА Новости, 09.07.2022
В США разбираются с экс-генералом, прокомментировавшим пост жены Байдена
Американское военное командование отстранило от работы отставного генерала, который оставил саркастический комментарий под твитом первой леди США, и начало... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T18:54
2022-07-09T18:54
2022-07-09T18:54
в мире
джилл байден
сша
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Американское военное командование отстранило от работы отставного генерала, который оставил саркастический комментарий под твитом первой леди США, и начало разбирательство его поведения, пишет в субботу издание USA Today.На публикацию Джилл Байден, которая сетовала в социальной сети на решение верховного суда, лишившего женщин конституционных гарантий права на аборт, ветеран Ирака Гэри Волески ответил: "Рад, что вы наконец разобрались, что такое женщина".USA Today цитирует пресс-секретаря сухопутных войск США Синтию Смит, которая сообщила, что Волески отстранен от исполнения своих обязанностей до завершения разбирательства.Отставной генерал-лейтенант сотрудничает с армией в качестве "старшего ментора", оказывая разнообразные консультационные услуги по контракту с оплатой 92 доллара в час, сказано в публикации.
https://ria.ru/20220709/bayden-1801382816.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джилл байден, сша
В США разбираются с экс-генералом, прокомментировавшим пост жены Байдена
Армия США отстранила от работы генерала в отставке за комментарий к посту Джилл Байден