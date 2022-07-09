https://ria.ru/20220709/kommentariy-1801444943.html

В США разбираются с экс-генералом, прокомментировавшим пост жены Байдена

В США разбираются с экс-генералом, прокомментировавшим пост жены Байдена - РИА Новости, 09.07.2022

В США разбираются с экс-генералом, прокомментировавшим пост жены Байдена

Американское военное командование отстранило от работы отставного генерала, который оставил саркастический комментарий под твитом первой леди США, и начало... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T18:54

2022-07-09T18:54

2022-07-09T18:54

в мире

джилл байден

сша

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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Американское военное командование отстранило от работы отставного генерала, который оставил саркастический комментарий под твитом первой леди США, и начало разбирательство его поведения, пишет в субботу издание USA Today.На публикацию Джилл Байден, которая сетовала в социальной сети на решение верховного суда, лишившего женщин конституционных гарантий права на аборт, ветеран Ирака Гэри Волески ответил: "Рад, что вы наконец разобрались, что такое женщина".USA Today цитирует пресс-секретаря сухопутных войск США Синтию Смит, которая сообщила, что Волески отстранен от исполнения своих обязанностей до завершения разбирательства.Отставной генерал-лейтенант сотрудничает с армией в качестве "старшего ментора", оказывая разнообразные консультационные услуги по контракту с оплатой 92 доллара в час, сказано в публикации.

https://ria.ru/20220709/bayden-1801382816.html

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, джилл байден, сша