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В США разбираются с экс-генералом, прокомментировавшим пост жены Байдена - РИА Новости, 09.07.2022
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В США разбираются с экс-генералом, прокомментировавшим пост жены Байдена
В США разбираются с экс-генералом, прокомментировавшим пост жены Байдена - РИА Новости, 09.07.2022
В США разбираются с экс-генералом, прокомментировавшим пост жены Байдена
Американское военное командование отстранило от работы отставного генерала, который оставил саркастический комментарий под твитом первой леди США, и начало... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T18:54
2022-07-09T18:54
в мире
джилл байден
сша
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Американское военное командование отстранило от работы отставного генерала, который оставил саркастический комментарий под твитом первой леди США, и начало разбирательство его поведения, пишет в субботу издание USA Today.На публикацию Джилл Байден, которая сетовала в социальной сети на решение верховного суда, лишившего женщин конституционных гарантий права на аборт, ветеран Ирака Гэри Волески ответил: "Рад, что вы наконец разобрались, что такое женщина".USA Today цитирует пресс-секретаря сухопутных войск США Синтию Смит, которая сообщила, что Волески отстранен от исполнения своих обязанностей до завершения разбирательства.Отставной генерал-лейтенант сотрудничает с армией в качестве "старшего ментора", оказывая разнообразные консультационные услуги по контракту с оплатой 92 доллара в час, сказано в публикации.
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в мире, джилл байден, сша
18:54 09.07.2022
 
В США разбираются с экс-генералом, прокомментировавшим пост жены Байдена

Армия США отстранила от работы генерала в отставке за комментарий к посту Джилл Байден

© AP Photo / Invision/Michael ZornДжилл Байден
Джилл Байден - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© AP Photo / Invision/Michael Zorn
Джилл Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Американское военное командование отстранило от работы отставного генерала, который оставил саркастический комментарий под твитом первой леди США, и начало разбирательство его поведения, пишет в субботу издание USA Today.
На публикацию Джилл Байден, которая сетовала в социальной сети на решение верховного суда, лишившего женщин конституционных гарантий права на аборт, ветеран Ирака Гэри Волески ответил: "Рад, что вы наконец разобрались, что такое женщина".
USA Today цитирует пресс-секретаря сухопутных войск США Синтию Смит, которая сообщила, что Волески отстранен от исполнения своих обязанностей до завершения разбирательства.
Отставной генерал-лейтенант сотрудничает с армией в качестве "старшего ментора", оказывая разнообразные консультационные услуги по контракту с оплатой 92 доллара в час, сказано в публикации.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
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