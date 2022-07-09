14:31 09.07.2022 (обновлено: 14:35 09.07.2022)
Глава МИД КНР заявил о решимости страны защищать свой суверенитет
Ван И заявил, что США не следует недооценивать решимость КНР защищать свой суверенитет
Министр иностранных дел КНР Ван И . Архивное фото
ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. США не следует недооценивать решимость Пекина защищать свой суверенитет и территориальную целостность, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях заседания глав МИД G20.
"Ван И разъяснил твердую позицию Китая по тайваньскому вопросу, потребовал от США проявлять осторожность в заявлениях и действиях, ни в коем случае не посылать ложные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня, и ни в коем случае не недооценивать непоколебимую решимость китайского народа защищать государственный суверенитет и территориальную целостность", - говорится в заявлении министерства иностранных дел КНР по итогам встречи.
Глава внешнеполитического ведомства Китая также опроверг "определенную ошибочную" точку зрения американской стороны по Гонконгу, Синьцзяну и морским вопросам.
Блинкен и Ван И также обсудили украинский кризис, ситуацию на Корейском полуострове, договорились укреплять взаимодействие в области общественного здравоохранения и борьбы с изменением климата.