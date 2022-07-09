https://ria.ru/20220709/kitay-1801410898.html

Глава МИД КНР заявил о решимости страны защищать свой суверенитет

Глава МИД КНР заявил о решимости страны защищать свой суверенитет - РИА Новости, 09.07.2022

Глава МИД КНР заявил о решимости страны защищать свой суверенитет

США не следует недооценивать решимость Пекина защищать свой суверенитет и территориальную целостность, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T14:31

2022-07-09T14:31

2022-07-09T14:35

в мире

китай

ван и (политик)

гонконг

корейский полуостров

тайвань

сша

большая двадцатка

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ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. США не следует недооценивать решимость Пекина защищать свой суверенитет и территориальную целостность, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях заседания глав МИД G20.Глава внешнеполитического ведомства Китая также опроверг "определенную ошибочную" точку зрения американской стороны по Гонконгу, Синьцзяну и морским вопросам.Блинкен и Ван И также обсудили украинский кризис, ситуацию на Корейском полуострове, договорились укреплять взаимодействие в области общественного здравоохранения и борьбы с изменением климата.

https://ria.ru/20220707/g20-1801085542.html

китай

гонконг

корейский полуостров

тайвань

сша

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в мире, китай, ван и (политик), гонконг, корейский полуостров, тайвань, сша, большая двадцатка