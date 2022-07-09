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Глава МИД КНР заявил о решимости страны защищать свой суверенитет - РИА Новости, 09.07.2022
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Глава МИД КНР заявил о решимости страны защищать свой суверенитет
Глава МИД КНР заявил о решимости страны защищать свой суверенитет - РИА Новости, 09.07.2022
Глава МИД КНР заявил о решимости страны защищать свой суверенитет
США не следует недооценивать решимость Пекина защищать свой суверенитет и территориальную целостность, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T14:31
2022-07-09T14:35
в мире
китай
ван и (политик)
гонконг
корейский полуостров
тайвань
сша
большая двадцатка
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ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. США не следует недооценивать решимость Пекина защищать свой суверенитет и территориальную целостность, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях заседания глав МИД G20.Глава внешнеполитического ведомства Китая также опроверг "определенную ошибочную" точку зрения американской стороны по Гонконгу, Синьцзяну и морским вопросам.Блинкен и Ван И также обсудили украинский кризис, ситуацию на Корейском полуострове, договорились укреплять взаимодействие в области общественного здравоохранения и борьбы с изменением климата.
https://ria.ru/20220707/g20-1801085542.html
китай
гонконг
корейский полуостров
тайвань
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в мире, китай, ван и (политик), гонконг, корейский полуостров, тайвань, сша, большая двадцатка
14:31 09.07.2022 (обновлено: 14:35 09.07.2022)
 
Глава МИД КНР заявил о решимости страны защищать свой суверенитет

Ван И заявил, что США не следует недооценивать решимость КНР защищать свой суверенитет

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел КНР Ван И . Архивное фото
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ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. США не следует недооценивать решимость Пекина защищать свой суверенитет и территориальную целостность, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях заседания глав МИД G20.
"Ван И разъяснил твердую позицию Китая по тайваньскому вопросу, потребовал от США проявлять осторожность в заявлениях и действиях, ни в коем случае не посылать ложные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня, и ни в коем случае не недооценивать непоколебимую решимость китайского народа защищать государственный суверенитет и территориальную целостность", - говорится в заявлении министерства иностранных дел КНР по итогам встречи.
Глава внешнеполитического ведомства Китая также опроверг "определенную ошибочную" точку зрения американской стороны по Гонконгу, Синьцзяну и морским вопросам.
Блинкен и Ван И также обсудили украинский кризис, ситуацию на Корейском полуострове, договорились укреплять взаимодействие в области общественного здравоохранения и борьбы с изменением климата.
Сотрудник полиции во время подготовки к переговорам глав МИД G20 в Нуса-Дуа, Бали - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 22:11
В Китае напомнили США и Западу неприятную правду о G20
 
В миреКитайВан И (политик)ГонконгКорейский полуостровТайваньСШАБольшая двадцатка
 
 
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