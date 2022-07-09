https://ria.ru/20220709/kherson-1801377449.html
Над Херсоном сработала ПВО
Над Херсоном сработала ПВО - РИА Новости, 09.07.2022
Над Херсоном сработала ПВО
Силы противовоздушной обороны сработали по целям над Херсоном, сообщили РИА Новости в пресс-службе военно-гражданской администрации области. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T09:42
2022-07-09T09:42
2022-07-09T15:21
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801379548_0:102:3115:1854_1920x0_80_0_0_32bb8f6a20175dfc57789f28121ab585.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сработали по целям над Херсоном, сообщили РИА Новости в пресс-службе военно-гражданской администрации области."Идет обстрел города со стороны Николаева. Работает ПВО. Стрельба идет прямо сейчас", — заявили в ВГА.В ходе военной операции российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801379548_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_8e77cbc606a7ebc7dae0e33f640c524b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон
09:42 09.07.2022 (обновлено: 15:21 09.07.2022)
Над Херсоном сработала ПВО
Над Херсоном сработала ПВО, обстрел идет со стороны Николаева