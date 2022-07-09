https://ria.ru/20220709/kherson-1801377449.html

Над Херсоном сработала ПВО

Над Херсоном сработала ПВО - РИА Новости, 09.07.2022

Над Херсоном сработала ПВО

Силы противовоздушной обороны сработали по целям над Херсоном, сообщили РИА Новости в пресс-службе военно-гражданской администрации области. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T09:42

2022-07-09T09:42

2022-07-09T15:21

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сработали по целям над Херсоном, сообщили РИА Новости в пресс-службе военно-гражданской администрации области."Идет обстрел города со стороны Николаева. Работает ПВО. Стрельба идет прямо сейчас", — заявили в ВГА.В ходе военной операции российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.

херсон

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсон