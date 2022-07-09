https://ria.ru/20220709/kharkov-1801469888.html
Националисты оборудовали огневые точки в жилых домах Харькова
Националисты оборудовали огневые точки в жилых домах Харькова - РИА Новости, 09.07.2022
Националисты оборудовали огневые точки в жилых домах Харькова
Украинские националисты оборудовали огневые позиции в жилых домах Харькова, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T21:37
2022-07-09T21:37
2022-07-09T21:37
специальная военная операция на украине
харьков
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали огневые позиции в жилых домах Харькова, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов (проспект Юбилейный) украинскими националистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются", - сказал он.
https://ria.ru/20220709/naemniki-1801348277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, в мире, вооруженные силы украины
Националисты оборудовали огневые точки в жилых домах Харькова
Минобороны: украинские националисты оборудовали огневые точки в жилых домах Харькова