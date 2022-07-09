https://ria.ru/20220709/kharkov-1801469888.html

Националисты оборудовали огневые точки в жилых домах Харькова

Националисты оборудовали огневые точки в жилых домах Харькова - РИА Новости, 09.07.2022

Националисты оборудовали огневые точки в жилых домах Харькова

Украинские националисты оборудовали огневые позиции в жилых домах Харькова, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T21:37

2022-07-09T21:37

2022-07-09T21:37

специальная военная операция на украине

харьков

в мире

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800054026_0:30:3220:1841_1920x0_80_0_0_ec23473dd5a1d30ae9379673b4960e6b.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали огневые позиции в жилых домах Харькова, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов (проспект Юбилейный) украинскими националистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются", - сказал он.

https://ria.ru/20220709/naemniki-1801348277.html

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

харьков, в мире, вооруженные силы украины