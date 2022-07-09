https://ria.ru/20220709/khadzh-1801379672.html

Хадж в этом году прошел без происшествий, рассказал Гайнутдин

Хадж в этом году прошел без происшествий, рассказал Гайнутдин - РИА Новости, 09.07.2022

Хадж в этом году прошел без происшествий, рассказал Гайнутдин

Паломничество российских мусульман в Саудовскую Аравию прошло без происшествий, заявил в субботу председатель Духовного управления мусульман Российской... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T10:15

2022-07-09T10:15

2022-07-09T10:15

религия

россия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Паломничество российских мусульман в Саудовскую Аравию прошло без происшествий, заявил в субботу председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин."Хадж в 2022-м году прошёл без каких-либо происшествий как для россиян, так и паломников из других стран", - сообщил Гайнутдин перед началом торжественной проповеди в Соборной мечети Москвы.По его словам, более миллиона мусульман со всего мира совершают паломничество в Мекку и Медину."Среди них 12 тыс верующих из России. В составе нашей группы есть мусульмане Донецкой народной республики (ДНР). Это наши братья, мы окажем им необходимую поддержку, в том числе, по вопросам хаджа", - сказал глава ДУМ РФ.

https://ria.ru/20220705/khadzh-1800471339.html

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москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, мекка, общество, религия