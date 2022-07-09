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Хадж в этом году прошел без происшествий, рассказал Гайнутдин - РИА Новости, 09.07.2022
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220709/khadzh-1801379672.html
Хадж в этом году прошел без происшествий, рассказал Гайнутдин
Хадж в этом году прошел без происшествий, рассказал Гайнутдин - РИА Новости, 09.07.2022
Хадж в этом году прошел без происшествий, рассказал Гайнутдин
Паломничество российских мусульман в Саудовскую Аравию прошло без происшествий, заявил в субботу председатель Духовного управления мусульман Российской... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T10:15
2022-07-09T10:15
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Паломничество российских мусульман в Саудовскую Аравию прошло без происшествий, заявил в субботу председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин."Хадж в 2022-м году прошёл без каких-либо происшествий как для россиян, так и паломников из других стран", - сообщил Гайнутдин перед началом торжественной проповеди в Соборной мечети Москвы.По его словам, более миллиона мусульман со всего мира совершают паломничество в Мекку и Медину."Среди них 12 тыс верующих из России. В составе нашей группы есть мусульмане Донецкой народной республики (ДНР). Это наши братья, мы окажем им необходимую поддержку, в том числе, по вопросам хаджа", - сказал глава ДУМ РФ.
https://ria.ru/20220705/khadzh-1800471339.html
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россия, москва, мекка, общество, религия
10:15 09.07.2022
 
Хадж в этом году прошел без происшествий, рассказал Гайнутдин

Муфтий Гайнутдин: паломничество мусульман в Саудовскую Аравию прошло без происшествий

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийские паломники, совершающие хадж в Мекку, прибыли в город Медина
Российские паломники, совершающие хадж в Мекку, прибыли в город Медина - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российские паломники, совершающие хадж в Мекку, прибыли в город Медина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Паломничество российских мусульман в Саудовскую Аравию прошло без происшествий, заявил в субботу председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин.
"Хадж в 2022-м году прошёл без каких-либо происшествий как для россиян, так и паломников из других стран", - сообщил Гайнутдин перед началом торжественной проповеди в Соборной мечети Москвы.
Хадж - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 17:30Религия
Хадж: история возникновения, правила и запреты
По его словам, более миллиона мусульман со всего мира совершают паломничество в Мекку и Медину.
"Среди них 12 тыс верующих из России. В составе нашей группы есть мусульмане Донецкой народной республики (ДНР). Это наши братья, мы окажем им необходимую поддержку, в том числе, по вопросам хаджа", - сказал глава ДУМ РФ.
Паломники, прибывающие на хадж в Мекку, совершают намаз в Медине - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 07:03
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