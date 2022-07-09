https://ria.ru/20220709/khadzh-1801379672.html
Хадж в этом году прошел без происшествий, рассказал Гайнутдин
Хадж в этом году прошел без происшествий, рассказал Гайнутдин - РИА Новости, 09.07.2022
Хадж в этом году прошел без происшествий, рассказал Гайнутдин
Паломничество российских мусульман в Саудовскую Аравию прошло без происшествий, заявил в субботу председатель Духовного управления мусульман Российской... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T10:15
2022-07-09T10:15
2022-07-09T10:15
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Паломничество российских мусульман в Саудовскую Аравию прошло без происшествий, заявил в субботу председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин."Хадж в 2022-м году прошёл без каких-либо происшествий как для россиян, так и паломников из других стран", - сообщил Гайнутдин перед началом торжественной проповеди в Соборной мечети Москвы.По его словам, более миллиона мусульман со всего мира совершают паломничество в Мекку и Медину."Среди них 12 тыс верующих из России. В составе нашей группы есть мусульмане Донецкой народной республики (ДНР). Это наши братья, мы окажем им необходимую поддержку, в том числе, по вопросам хаджа", - сказал глава ДУМ РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, мекка, общество, религия
Хадж в этом году прошел без происшествий, рассказал Гайнутдин
Муфтий Гайнутдин: паломничество мусульман в Саудовскую Аравию прошло без происшествий