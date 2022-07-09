https://ria.ru/20220709/kater-1801398822.html
На Волге в Нижегородской области катер врезался в баржу
На Волге в Нижегородской области катер врезался в баржу - РИА Новости, 09.07.2022
На Волге в Нижегородской области катер врезался в баржу
Один человек погиб при столкновении катера с баржей на Волге в Нижегородской области, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T12:43
2022-07-09T12:43
2022-07-09T12:43
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Один человек погиб при столкновении катера с баржей на Волге в Нижегородской области, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление СК РФ."Восьмого июля около 23.30 на реке Волга напротив села Макарьево произошло столкновение моторной лодки и баржи, двигавшейся по середине реки. Мужчина, управлявший катером, скончался, лодка затонула, баржа повреждений не получила", - говорится в сообщении.Проводится проверка, следователи выясняют причины происшествия.
https://ria.ru/20220613/kater-1795003409.html
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, происшествия
На Волге в Нижегородской области катер врезался в баржу
При столкновении катера с баржей на Волге в Нижегородской области погиб мужчина
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Один человек погиб при столкновении катера с баржей на Волге в Нижегородской области, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление СК РФ.
"Восьмого июля около 23.30 на реке Волга напротив села Макарьево произошло столкновение моторной лодки и баржи, двигавшейся по середине реки. Мужчина, управлявший катером, скончался, лодка затонула, баржа повреждений не получила", - говорится в сообщении.
Проводится проверка, следователи выясняют причины происшествия.