https://ria.ru/20220709/kater-1801398822.html

На Волге в Нижегородской области катер врезался в баржу

На Волге в Нижегородской области катер врезался в баржу - РИА Новости, 09.07.2022

На Волге в Нижегородской области катер врезался в баржу

Один человек погиб при столкновении катера с баржей на Волге в Нижегородской области, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T12:43

2022-07-09T12:43

2022-07-09T12:43

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Один человек погиб при столкновении катера с баржей на Волге в Нижегородской области, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление СК РФ."Восьмого июля около 23.30 на реке Волга напротив села Макарьево произошло столкновение моторной лодки и баржи, двигавшейся по середине реки. Мужчина, управлявший катером, скончался, лодка затонула, баржа повреждений не получила", - говорится в сообщении.Проводится проверка, следователи выясняют причины происшествия.

https://ria.ru/20220613/kater-1795003409.html

нижегородская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нижегородская область, происшествия