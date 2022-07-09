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На Волге в Нижегородской области катер врезался в баржу - РИА Новости, 09.07.2022
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На Волге в Нижегородской области катер врезался в баржу
На Волге в Нижегородской области катер врезался в баржу - РИА Новости, 09.07.2022
На Волге в Нижегородской области катер врезался в баржу
Один человек погиб при столкновении катера с баржей на Волге в Нижегородской области, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T12:43
2022-07-09T12:43
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Один человек погиб при столкновении катера с баржей на Волге в Нижегородской области, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление СК РФ."Восьмого июля около 23.30 на реке Волга напротив села Макарьево произошло столкновение моторной лодки и баржи, двигавшейся по середине реки. Мужчина, управлявший катером, скончался, лодка затонула, баржа повреждений не получила", - говорится в сообщении.Проводится проверка, следователи выясняют причины происшествия.
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нижегородская область, происшествия
12:43 09.07.2022
 
На Волге в Нижегородской области катер врезался в баржу

При столкновении катера с баржей на Волге в Нижегородской области погиб мужчина

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Один человек погиб при столкновении катера с баржей на Волге в Нижегородской области, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление СК РФ.
"Восьмого июля около 23.30 на реке Волга напротив села Макарьево произошло столкновение моторной лодки и баржи, двигавшейся по середине реки. Мужчина, управлявший катером, скончался, лодка затонула, баржа повреждений не получила", - говорится в сообщении.
Проводится проверка, следователи выясняют причины происшествия.
12 июня 2022 года около 23 часов 55 минут на 1147 км судового хода реки Волга произошло столкновение катера Волжанка Voyager 67 с теплоходом Коломенский 803
13 июня, 11:22
В Чувашии возбудили дело после столкновения катера с баржей
 
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