https://ria.ru/20220709/karta-1801359621.html

Россиянам объяснили, как переводить деньги с карты на карту без комиссии

Россиянам объяснили, как переводить деньги с карты на карту без комиссии - РИА Новости, 09.07.2022

Россиянам объяснили, как переводить деньги с карты на карту без комиссии

В России переводы денег с карты на карту широко распространены. Однако недостатком здесь может стать комиссия банка. О способах её избежать рассказал агентству... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T01:15

2022-07-09T01:15

2022-07-09T01:15

экономика

россия

павел уткин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В России переводы денег с карты на карту широко распространены. Однако недостатком здесь может стать комиссия банка. О способах её избежать рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.Так, один из способов — перевод внутри одного и того же банка в рамках лимита. Лимит в разных организациях может варьироваться — в среднем от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, отмечает он.Также можно воспользоваться системой быстрых платежей (СБП), сервисом, созданным Банком России, для переводов на счета в других банках. Комиссия в СБП платится при переводах выше 100 тысяч рублей в месяц, рассказал Уткин.

https://ria.ru/20220511/svyaz-1787942548.html

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экономика, россия, павел уткин, центральный банк рф (цб рф)