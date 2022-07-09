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Россиянам объяснили, как переводить деньги с карты на карту без комиссии
Россиянам объяснили, как переводить деньги с карты на карту без комиссии - РИА Новости, 09.07.2022
Россиянам объяснили, как переводить деньги с карты на карту без комиссии
В России переводы денег с карты на карту широко распространены. Однако недостатком здесь может стать комиссия банка. О способах её избежать рассказал агентству... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T01:15
2022-07-09T01:15
2022-07-09T01:15
экономика
россия
павел уткин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В России переводы денег с карты на карту широко распространены. Однако недостатком здесь может стать комиссия банка. О способах её избежать рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.Так, один из способов — перевод внутри одного и того же банка в рамках лимита. Лимит в разных организациях может варьироваться — в среднем от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, отмечает он.Также можно воспользоваться системой быстрых платежей (СБП), сервисом, созданным Банком России, для переводов на счета в других банках. Комиссия в СБП платится при переводах выше 100 тысяч рублей в месяц, рассказал Уткин.
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экономика, россия, павел уткин, центральный банк рф (цб рф)
Россиянам объяснили, как переводить деньги с карты на карту без комиссии
Юрист Уткин: переводить деньги с карты на карту без комиссии можно через СБП