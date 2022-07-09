https://ria.ru/20220709/italiya-1801408467.html
В Италии спасатели обнаружили последнюю жертву обрушения ледника
В Италии спасатели обнаружили последнюю жертву обрушения ледника - РИА Новости, 09.07.2022
В Италии спасатели обнаружили последнюю жертву обрушения ледника
Спасатели, работающие на месте обвала ледника и схода лавины в итальянских Доломитовых Альпах, обнаружили останки последней 11-й жертвы катастрофы, пишет... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T14:06
2022-07-09T14:06
2022-07-09T17:45
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РИМ, 9 июл – РИА Новости. Спасатели, работающие на месте обвала ледника и схода лавины в итальянских Доломитовых Альпах, обнаружили останки последней 11-й жертвы катастрофы, пишет местное издание il Gazzettino.В субботу поиски в горном массиве Мармолада на границе автономной провинции Тренто и области Венето продолжились силами дронов и наземных команд.Как отмечает агентство Askanews, личность последнего погибшего удалось установить благодаря анализу ДНК: в общей сложности жертвами обрушения стало девять итальянцев и двое туристов из Чехии.Обвал ледника в горном массиве Мармолада вызвал лавину из снега, камней и льда, накрывшую склон горы, по которому на вершину 3 июля поднимались группы туристов.Лавина, которая достигла скорости 300 км/ч, прошла расстояние в 500 метров. По заявлению президента области Венето Луки Дзайи, с горы сошел "небоскреб льда", размер которого сопоставим с площадью двух футбольных полей. Причиной трагедии называются аномальные погодные условия: накануне в районе Мармолады были зарегистрированы температуры в +10 градусов.
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РИА Новости
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в мире, венето, тренто, чехия, новости - туризм
14:06 09.07.2022 (обновлено: 17:45 09.07.2022)
В Италии спасатели обнаружили последнюю жертву обрушения ледника
В Италии спасатели обнаружили 11-ю жертву обрушения ледника в Доломитовых Альпах