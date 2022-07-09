13:26 09.07.2022 (обновлено: 14:51 09.07.2022)
Ученые в Испании обнаружили останки самого древнего европейца
Ученые в Испании нашли останки самого древнего европейца в горах Сьерра-де-Атапуэрка
© Фото : Fundacion Atapuerca/Susana Santamaria Фрагмент лица самого древнего европейца в пещерной стоянке в горах Сьерра-де-Атапуэрка на севере Испании
© Фото : Fundacion Atapuerca/Susana Santamaria
Фрагмент лица самого древнего европейца в пещерной стоянке в горах Сьерра-де-Атапуэрка на севере Испании
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Ученые обнаружили фрагмент лица самого древнего европейца в пещерной стоянке в горах Сьерра-де-Атапуэрка на севере Испании, сообщил Фонд Атапуэрки.
"В Атапуэрке найдено лицо первого европейца. <…> Речь идет о фрагменте лица человеческого существа, чей возраст может составлять около 1,4 миллиона лет", — говорится в публикации на сайте фонда.
Находка представляет собой фрагмент челюсти. Исследователи считают, что, вероятно, эта окаменелость принадлежит члену одной из первых групп, заселивших Европу.
Пещерные стоянки древнего человека в горах Сьерра-де-Атапуэрка в испанской провинции Бургос считаются древнейшими на территории Западной Европы. Новое открытие сделали в пещере Сима-дель-Элефанте.
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