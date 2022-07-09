https://ria.ru/20220709/ispaniya-1801404118.html

Ученые в Испании обнаружили останки самого древнего европейца

Ученые в Испании обнаружили останки самого древнего европейца - РИА Новости, 09.07.2022

Ученые в Испании обнаружили останки самого древнего европейца

Ученые обнаружили фрагмент лица самого древнего европейца в пещерной стоянке в горах Сьерра-де-Атапуэрка на севере Испании, сообщил Фонд Атапуэрки. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T13:26

2022-07-09T13:26

2022-07-09T14:51

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бургос

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Ученые обнаружили фрагмент лица самого древнего европейца в пещерной стоянке в горах Сьерра-де-Атапуэрка на севере Испании, сообщил Фонд Атапуэрки."В Атапуэрке найдено лицо первого европейца. <…> Речь идет о фрагменте лица человеческого существа, чей возраст может составлять около 1,4 миллиона лет", — говорится в публикации на сайте фонда.Находка представляет собой фрагмент челюсти. Исследователи считают, что, вероятно, эта окаменелость принадлежит члену одной из первых групп, заселивших Европу.Пещерные стоянки древнего человека в горах Сьерра-де-Атапуэрка в испанской провинции Бургос считаются древнейшими на территории Западной Европы. Новое открытие сделали в пещере Сима-дель-Элефанте.

https://ria.ru/20220420/ikhtiozavr-1784305364.html

https://ria.ru/20210723/krokodil-1742618692.html

бургос

западная европа

европа

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Дарья Буймова

бургос, западная европа, европа, в мире