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Ученые в Испании обнаружили останки самого древнего европейца - РИА Новости, 09.07.2022
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Наука
https://ria.ru/20220709/ispaniya-1801404118.html
Ученые в Испании обнаружили останки самого древнего европейца
Ученые в Испании обнаружили останки самого древнего европейца - РИА Новости, 09.07.2022
Ученые в Испании обнаружили останки самого древнего европейца
Ученые обнаружили фрагмент лица самого древнего европейца в пещерной стоянке в горах Сьерра-де-Атапуэрка на севере Испании, сообщил Фонд Атапуэрки. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T13:26
2022-07-09T14:51
наука
бургос
западная европа
европа
в мире
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Ученые обнаружили фрагмент лица самого древнего европейца в пещерной стоянке в горах Сьерра-де-Атапуэрка на севере Испании, сообщил Фонд Атапуэрки."В Атапуэрке найдено лицо первого европейца. &lt;…&gt; Речь идет о фрагменте лица человеческого существа, чей возраст может составлять около 1,4 миллиона лет", — говорится в публикации на сайте фонда.Находка представляет собой фрагмент челюсти. Исследователи считают, что, вероятно, эта окаменелость принадлежит члену одной из первых групп, заселивших Европу.Пещерные стоянки древнего человека в горах Сьерра-де-Атапуэрка в испанской провинции Бургос считаются древнейшими на территории Западной Европы. Новое открытие сделали в пещере Сима-дель-Элефанте.
https://ria.ru/20220420/ikhtiozavr-1784305364.html
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бургос, западная европа, европа, в мире
13:26 09.07.2022 (обновлено: 14:51 09.07.2022)
 
Ученые в Испании обнаружили останки самого древнего европейца

Ученые в Испании нашли останки самого древнего европейца в горах Сьерра-де-Атапуэрка

© Фото : Fundacion Atapuerca/Susana Santamaria Фрагмент лица самого древнего европейца в пещерной стоянке в горах Сьерра-де-Атапуэрка на севере Испании
Фрагмент лица самого древнего европейца в пещерной стоянке в горах Сьерра-де-Атапуэрка на севере Испании - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© Фото : Fundacion Atapuerca/Susana Santamaria
Фрагмент лица самого древнего европейца в пещерной стоянке в горах Сьерра-де-Атапуэрка на севере Испании
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Ученые обнаружили фрагмент лица самого древнего европейца в пещерной стоянке в горах Сьерра-де-Атапуэрка на севере Испании, сообщил Фонд Атапуэрки.
"В Атапуэрке найдено лицо первого европейца. <…> Речь идет о фрагменте лица человеческого существа, чей возраст может составлять около 1,4 миллиона лет", — говорится в публикации на сайте фонда.
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