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Мусульмане молят Всевышнего уберечь человечество от "коричневой чумы" - РИА Новости, 09.07.2022
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Религия
https://ria.ru/20220709/islam-1801376552.html
Мусульмане молят Всевышнего уберечь человечество от "коричневой чумы"
Мусульмане молят Всевышнего уберечь человечество от "коричневой чумы" - РИА Новости, 09.07.2022
Мусульмане молят Всевышнего уберечь человечество от "коричневой чумы"
Мусульмане России в молитвах по случаю Курбан-байрама будут просить, чтобы Всевышний уберег человечество от напастей, бед и "коричневой чумы", заявил в субботу... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T09:32
2022-07-09T09:32
религия
владимир путин
россия
москва
саудовская аравия
курбан-байрам
религиозные праздники
религия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мусульмане России в молитвах по случаю Курбан-байрама будут просить, чтобы Всевышний уберег человечество от напастей, бед и "коричневой чумы", заявил в субботу председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам отмечается 10-го числа месяца зуль-хиджа по исламскому календарю. Согласно григорианскому календарю, в 2022 году праздник приходится на 9 июля."Наши мольбы обращены ко Всевышнему с просьбами даровать всему человечеству мир, благополучие, уберечь нас всех от трагедий, бед, напастей, от "коричневой чумы", - сказал муфтий перед началом торжественной проповеди в Соборной мечети Москвы.Муфтий Гайнутдин подчеркнул, что об этом мусульмане молятся не только в России, но и те, кто сегодня совершает паломничество в Саудовской Аравии. "Желаю всем единоверцам, всем соотечественникам мира и благополучия, здоровья вам и вашим близким, вашим семьям", - сказал муфтий Гайнутдин.Он добавил, что мусульмане в РФ будут молиться обо всем наилучшем для россиян, в том числе о здоровье президента России Владимира Путина. "Во время коллективных намазов во время Курбан-байрама мы просим Всевышнего даровать россиянам всего наилучшего. Мы также просим благополучия и здоровья президенту России Владимиру Путину", - сказал муфтий.
https://ria.ru/20220709/musulmane-1801322451.html
https://ria.ru/20220709/kurban-bayram-1800885787.html
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владимир путин, россия, москва, саудовская аравия, курбан-байрам, религиозные праздники, религия
09:32 09.07.2022
 
Мусульмане молят Всевышнего уберечь человечество от "коричневой чумы"

Муфтий Гайнутдин: мусульмане молят Всевышнего уберечь человечество от "коричневой чумы"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВерующие в мечети Кул Шариф в Казани
Верующие в мечети Кул Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Верующие в мечети Кул Шариф в Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мусульмане России в молитвах по случаю Курбан-байрама будут просить, чтобы Всевышний уберег человечество от напастей, бед и "коричневой чумы", заявил в субботу председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам отмечается 10-го числа месяца зуль-хиджа по исламскому календарю. Согласно григорианскому календарю, в 2022 году праздник приходится на 9 июля.
Празднование Курбан-байрама в регионах России - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
08:00Религия
"Прощаются все грехи". Как мусульмане на самом деле отмечают Курбан-байрам
"Наши мольбы обращены ко Всевышнему с просьбами даровать всему человечеству мир, благополучие, уберечь нас всех от трагедий, бед, напастей, от "коричневой чумы", - сказал муфтий перед началом торжественной проповеди в Соборной мечети Москвы.
Муфтий Гайнутдин подчеркнул, что об этом мусульмане молятся не только в России, но и те, кто сегодня совершает паломничество в Саудовской Аравии. "Желаю всем единоверцам, всем соотечественникам мира и благополучия, здоровья вам и вашим близким, вашим семьям", - сказал муфтий Гайнутдин.
Он добавил, что мусульмане в РФ будут молиться обо всем наилучшем для россиян, в том числе о здоровье президента России Владимира Путина. "Во время коллективных намазов во время Курбан-байрама мы просим Всевышнего даровать россиянам всего наилучшего. Мы также просим благополучия и здоровья президенту России Владимиру Путину", - сказал муфтий.
Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам возле Московской Соборной мечети - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
01:31
Курбан-байрам — мусульманский праздник жертвоприношения
 
РелигияВладимир ПутинРоссияМоскваСаудовская АравияКурбан-байрамРелигиозные праздникиРелигия
 
 
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