https://ria.ru/20220709/irmino-1801416163.html
При обстреле Ирмино в ЛНР пострадала женщина
При обстреле Ирмино в ЛНР пострадала женщина - РИА Новости, 09.07.2022
При обстреле Ирмино в ЛНР пострадала женщина
Женщина ранена в Ирмино в Луганской Народной Республике при обстреле украинскими войсками с применением американской РСЗО HIMARS, сообщило представительство... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T15:19
2022-07-09T15:19
2022-07-09T15:23
специальная военная операция на украине
в мире
лнр
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792175198_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_9b9b07b5aade45a33bfe16883079ba4a.jpg
ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Женщина ранена в Ирмино в Луганской Народной Республике при обстреле украинскими войсками с применением американской РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Ирмино из американской РСЗО M142 HIMARS ранена женщина 1994 года рождения, а также поврежден 21 жилой дом и линия электропередач", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Сообщается, что 1862 абонента остались без электроснабжения.Ранее в субботу представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в 05.30 выпустили по населенному пункту Ирмино две ракеты из реактивных систем залпового огня HIMARS.
https://radiosputnik.ria.ru/20220709/osvobozhdenie-1801398431.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792175198_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_ccd16662c7c5b6813236eb50f71efcd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лнр, украина
15:19 09.07.2022 (обновлено: 15:23 09.07.2022)
При обстреле Ирмино в ЛНР пострадала женщина
Женщина пострадала при обстреле Ирмино в ЛНР со стороны украинских войск