https://ria.ru/20220709/irmino-1801416163.html

При обстреле Ирмино в ЛНР пострадала женщина

При обстреле Ирмино в ЛНР пострадала женщина - РИА Новости, 09.07.2022

При обстреле Ирмино в ЛНР пострадала женщина

Женщина ранена в Ирмино в Луганской Народной Республике при обстреле украинскими войсками с применением американской РСЗО HIMARS, сообщило представительство... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T15:19

2022-07-09T15:19

2022-07-09T15:23

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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Женщина ранена в Ирмино в Луганской Народной Республике при обстреле украинскими войсками с применением американской РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Ирмино из американской РСЗО M142 HIMARS ранена женщина 1994 года рождения, а также поврежден 21 жилой дом и линия электропередач", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Сообщается, что 1862 абонента остались без электроснабжения.Ранее в субботу представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в 05.30 выпустили по населенному пункту Ирмино две ракеты из реактивных систем залпового огня HIMARS.

https://radiosputnik.ria.ru/20220709/osvobozhdenie-1801398431.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лнр, украина