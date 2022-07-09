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При обстреле Ирмино в ЛНР пострадала женщина - РИА Новости, 09.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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При обстреле Ирмино в ЛНР пострадала женщина
При обстреле Ирмино в ЛНР пострадала женщина - РИА Новости, 09.07.2022
При обстреле Ирмино в ЛНР пострадала женщина
Женщина ранена в Ирмино в Луганской Народной Республике при обстреле украинскими войсками с применением американской РСЗО HIMARS, сообщило представительство... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T15:19
2022-07-09T15:23
специальная военная операция на украине
в мире
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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Женщина ранена в Ирмино в Луганской Народной Республике при обстреле украинскими войсками с применением американской РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Ирмино из американской РСЗО M142 HIMARS ранена женщина 1994 года рождения, а также поврежден 21 жилой дом и линия электропередач", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Сообщается, что 1862 абонента остались без электроснабжения.Ранее в субботу представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в 05.30 выпустили по населенному пункту Ирмино две ракеты из реактивных систем залпового огня HIMARS.
https://radiosputnik.ria.ru/20220709/osvobozhdenie-1801398431.html
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в мире, лнр, украина
15:19 09.07.2022 (обновлено: 15:23 09.07.2022)
 
При обстреле Ирмино в ЛНР пострадала женщина

Женщина пострадала при обстреле Ирмино в ЛНР со стороны украинских войск

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Женщина ранена в Ирмино в Луганской Народной Республике при обстреле украинскими войсками с применением американской РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате обстрела населенного пункта Ирмино из американской РСЗО M142 HIMARS ранена женщина 1994 года рождения, а также поврежден 21 жилой дом и линия электропередач", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Сообщается, что 1862 абонента остались без электроснабжения.
Ранее в субботу представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в 05.30 выпустили по населенному пункту Ирмино две ракеты из реактивных систем залпового огня HIMARS.
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