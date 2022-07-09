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Украинские войска выпустили по Алчевску шесть ракет из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 09.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220709/himars-1801454254.html
Украинские войска выпустили по Алчевску шесть ракет из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили по Алчевску шесть ракет из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 09.07.2022
Украинские войска выпустили по Алчевску шесть ракет из РСЗО HIMARS
Киевские силовики выпустили в субботу по Алчевску (ЛНР) шесть ракет из американской РСЗО M142 HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T19:48
2022-07-09T19:48
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
алчевск
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Киевские силовики выпустили в субботу по Алчевску (ЛНР) шесть ракет из американской РСЗО M142 HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.Ранее сообщалось об одной ракете."По уточненной информации, в результате обстрела города Алчевск из американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено 6 ракет) повреждено остекление и кровля 6 жилых домов, а также остекление и ограждение предприятия "Коммунарскстрой", - сообщило представительство ЛНР в СЦКК в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220706/minoborony-1800633880.html
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алчевск
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луганская народная республика, алчевск, украина, вооруженные силы украины, донбасс
19:48 09.07.2022
 
Украинские войска выпустили по Алчевску шесть ракет из РСЗО HIMARS

В ЛНР уточнили, что украинские войска выпустили по Алчевску шесть ракет из РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Ricardo DavilaАмериканские ракетно-артиллерийские системы HIMARS
Американские ракетно-артиллерийские системы HIMARS - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Ricardo Davila
Американские ракетно-артиллерийские системы HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Киевские силовики выпустили в субботу по Алчевску (ЛНР) шесть ракет из американской РСЗО M142 HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.
Ранее сообщалось об одной ракете.
"По уточненной информации, в результате обстрела города Алчевск из американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено 6 ракет) повреждено остекление и кровля 6 жилых домов, а также остекление и ограждение предприятия "Коммунарскстрой", - сообщило представительство ЛНР в СЦКК в своем Telegram-канале.
Кадры уничтожения американских установок HIMARS на Украине - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 11:58Специальная военная операция на Украине
В ДНР уничтожили две американские пусковые установки системы HIMARS
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАлчевскУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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