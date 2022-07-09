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Украинские войска выпустили по Алчевску шесть ракет из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили по Алчевску шесть ракет из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 09.07.2022

Украинские войска выпустили по Алчевску шесть ракет из РСЗО HIMARS

Киевские силовики выпустили в субботу по Алчевску (ЛНР) шесть ракет из американской РСЗО M142 HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T19:48

2022-07-09T19:48

2022-07-09T19:48

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

алчевск

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Киевские силовики выпустили в субботу по Алчевску (ЛНР) шесть ракет из американской РСЗО M142 HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.Ранее сообщалось об одной ракете."По уточненной информации, в результате обстрела города Алчевск из американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено 6 ракет) повреждено остекление и кровля 6 жилых домов, а также остекление и ограждение предприятия "Коммунарскстрой", - сообщило представительство ЛНР в СЦКК в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220706/minoborony-1800633880.html

луганская народная республика

алчевск

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луганская народная республика, алчевск, украина, вооруженные силы украины, донбасс