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Украинские войска выпустили по Алчевску шесть ракет из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили по Алчевску шесть ракет из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 09.07.2022
Украинские войска выпустили по Алчевску шесть ракет из РСЗО HIMARS
Киевские силовики выпустили в субботу по Алчевску (ЛНР) шесть ракет из американской РСЗО M142 HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T19:48
2022-07-09T19:48
2022-07-09T19:48
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
алчевск
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вооруженные силы украины
донбасс
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Киевские силовики выпустили в субботу по Алчевску (ЛНР) шесть ракет из американской РСЗО M142 HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.Ранее сообщалось об одной ракете."По уточненной информации, в результате обстрела города Алчевск из американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено 6 ракет) повреждено остекление и кровля 6 жилых домов, а также остекление и ограждение предприятия "Коммунарскстрой", - сообщило представительство ЛНР в СЦКК в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220706/minoborony-1800633880.html
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луганская народная республика, алчевск, украина, вооруженные силы украины, донбасс
Украинские войска выпустили по Алчевску шесть ракет из РСЗО HIMARS
В ЛНР уточнили, что украинские войска выпустили по Алчевску шесть ракет из РСЗО HIMARS