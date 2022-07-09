04:42 09.07.2022 (обновлено: 05:00 09.07.2022)
США пытаются затянуть конфликт на Украине любой ценой, заявили в посольстве
Посольство России в Вашингтоне: США пытаются затянуть конфликт на Украине любой ценой
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer ReyesАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. За предстоящей отправкой Украине еще четырех реактивных систем залпового огня HIMARS стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой, заявило в Telegram посольство России в США.
Ранее президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 400 миллионов долларов. Высокопоставленная представительница Пентагона уточнила, что новый транш включит в себя четыре американские РСЗО HIMARS.
Российская дипмиссия добавила, что тезис представителей США об "оборонительных целях" использования американского вооружения на Украине несостоятелен.
"Киевские власти и националистические формирования применяют оружие из Соединенных Штатов для уничтожения городов Донбасса. ВСУ постоянно наносят целенаправленные удары по жилым кварталам Донецка. Обстрелы ведутся натовскими снарядами калибром 155 миллиметров", — заключили в посольстве.
Россия направила всем странам, участвующим в поставках оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для ВКС России.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевских властей.