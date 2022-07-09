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США пытаются затянуть конфликт на Украине любой ценой, заявили в посольстве - РИА Новости, 09.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220709/himars-1801365617.html
США пытаются затянуть конфликт на Украине любой ценой, заявили в посольстве
США пытаются затянуть конфликт на Украине любой ценой, заявили в посольстве - РИА Новости, 09.07.2022
США пытаются затянуть конфликт на Украине любой ценой, заявили в посольстве
За предстоящей отправкой Украине еще четырех реактивных систем залпового огня HIMARS стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой, заявило РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T04:42
2022-07-09T05:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
вашингтон
россия
украина
джо байден
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. За предстоящей отправкой Украине еще четырех реактивных систем залпового огня HIMARS стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой, заявило в Telegram посольство России в США.Ранее президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 400 миллионов долларов. Высокопоставленная представительница Пентагона уточнила, что новый транш включит в себя четыре американские РСЗО HIMARS.Российская дипмиссия добавила, что тезис представителей США об "оборонительных целях" использования американского вооружения на Украине несостоятелен."Киевские власти и националистические формирования применяют оружие из Соединенных Штатов для уничтожения городов Донбасса. ВСУ постоянно наносят целенаправленные удары по жилым кварталам Донецка. Обстрелы ведутся натовскими снарядами калибром 155 миллиметров", — заключили в посольстве.Россия направила всем странам, участвующим в поставках оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для ВКС России.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевских властей.
https://ria.ru/20220708/bayden-1801098625.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, сша, вашингтон, россия, украина, джо байден, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, киев
04:42 09.07.2022 (обновлено: 05:00 09.07.2022)
 
США пытаются затянуть конфликт на Украине любой ценой, заявили в посольстве

Посольство России в Вашингтоне: США пытаются затянуть конфликт на Украине любой ценой

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer ReyesАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer Reyes
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. За предстоящей отправкой Украине еще четырех реактивных систем залпового огня HIMARS стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой, заявило в Telegram посольство России в США.
Ранее президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 400 миллионов долларов. Высокопоставленная представительница Пентагона уточнила, что новый транш включит в себя четыре американские РСЗО HIMARS.

"Обратили внимание на заявление Пентагона о предстоящей отправке на Украину еще четырех РСЗО HIMARS. За этим решением стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой, компенсировать через отправку вооружений множащиеся потери нацбатальонов и ВСУ", — подчеркнули в посольстве.

Российская дипмиссия добавила, что тезис представителей США об "оборонительных целях" использования американского вооружения на Украине несостоятелен.
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"Киевские власти и националистические формирования применяют оружие из Соединенных Штатов для уничтожения городов Донбасса. ВСУ постоянно наносят целенаправленные удары по жилым кварталам Донецка. Обстрелы ведутся натовскими снарядами калибром 155 миллиметров", — заключили в посольстве.
Россия направила всем странам, участвующим в поставках оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для ВКС России.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевских властей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВашингтонРоссияУкраинаДжо БайденМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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