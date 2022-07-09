https://ria.ru/20220709/himars-1801365617.html

США пытаются затянуть конфликт на Украине любой ценой, заявили в посольстве

США пытаются затянуть конфликт на Украине любой ценой, заявили в посольстве - РИА Новости, 09.07.2022

США пытаются затянуть конфликт на Украине любой ценой, заявили в посольстве

За предстоящей отправкой Украине еще четырех реактивных систем залпового огня HIMARS стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой, заявило РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T04:42

2022-07-09T04:42

2022-07-09T05:00

специальная военная операция на украине

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. За предстоящей отправкой Украине еще четырех реактивных систем залпового огня HIMARS стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой, заявило в Telegram посольство России в США.Ранее президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 400 миллионов долларов. Высокопоставленная представительница Пентагона уточнила, что новый транш включит в себя четыре американские РСЗО HIMARS.Российская дипмиссия добавила, что тезис представителей США об "оборонительных целях" использования американского вооружения на Украине несостоятелен."Киевские власти и националистические формирования применяют оружие из Соединенных Штатов для уничтожения городов Донбасса. ВСУ постоянно наносят целенаправленные удары по жилым кварталам Донецка. Обстрелы ведутся натовскими снарядами калибром 155 миллиметров", — заключили в посольстве.Россия направила всем странам, участвующим в поставках оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для ВКС России.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевских властей.

https://ria.ru/20220708/bayden-1801098625.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, сша, вашингтон, россия, украина, джо байден, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, киев