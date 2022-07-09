Россия за сутки провела пять гуманитарных акций в районах спецоперации
В Минобороны сообщили о проведении гуманитарных акций в ДНР, ЛНР и Херсонской области
© Фото : администрация города ГубкинскогоГуманитарная помощь для Донецкой Народной Республики
© Фото : администрация города Губкинского
Гуманитарная помощь для Донецкой Народной Республики. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия в субботу проводит пять гуманитарных акций в ДНР и ЛНР, Херсонской области, местным жителям передается 352 тонны гумпомощи, сообщил в субботу руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"9 июля 2022 г. проводится пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской области, в ходе которых населению передается 352 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сообщил Мизинцев.
По его словам, на пунктах сбора подготовлено свыше 45 тысяч тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.
"На Украину и республики Донбасса (с 2 марта 2022 г.) доставлено 41 883,7 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 284 акции, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 747,8 тонны гуманитарной помощи", - заявил генерал.