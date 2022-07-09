https://ria.ru/20220709/gumpomosch-1801470021.html

Россия за сутки провела пять гуманитарных акций в районах спецоперации

Россия за сутки провела пять гуманитарных акций в районах спецоперации - РИА Новости, 09.07.2022

Россия за сутки провела пять гуманитарных акций в районах спецоперации

Россия в субботу проводит пять гуманитарных акций в ДНР и ЛНР, Херсонской области, местным жителям передается 352 тонны гумпомощи, сообщил в субботу... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T21:41

2022-07-09T21:41

2022-07-09T21:41

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

херсонская область

украина

россия

донбасс

гуманитарная помощь

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия в субботу проводит пять гуманитарных акций в ДНР и ЛНР, Херсонской области, местным жителям передается 352 тонны гумпомощи, сообщил в субботу руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, на пунктах сбора подготовлено свыше 45 тысяч тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения."На Украину и республики Донбасса (с 2 марта 2022 г.) доставлено 41 883,7 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 284 акции, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 747,8 тонны гуманитарной помощи", - заявил генерал.

https://ria.ru/20220709/gumpomosch-1801446619.html

луганская народная республика

херсонская область

украина

россия

донбасс

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луганская народная республика, херсонская область , украина, россия, донбасс, гуманитарная помощь