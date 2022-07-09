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Россия за сутки провела пять гуманитарных акций в районах спецоперации - РИА Новости, 09.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220709/gumpomosch-1801470021.html
Россия за сутки провела пять гуманитарных акций в районах спецоперации
Россия за сутки провела пять гуманитарных акций в районах спецоперации - РИА Новости, 09.07.2022
Россия за сутки провела пять гуманитарных акций в районах спецоперации
Россия в субботу проводит пять гуманитарных акций в ДНР и ЛНР, Херсонской области, местным жителям передается 352 тонны гумпомощи, сообщил в субботу... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T21:41
2022-07-09T21:41
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
херсонская область
украина
россия
донбасс
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия в субботу проводит пять гуманитарных акций в ДНР и ЛНР, Херсонской области, местным жителям передается 352 тонны гумпомощи, сообщил в субботу руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, на пунктах сбора подготовлено свыше 45 тысяч тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения."На Украину и республики Донбасса (с 2 марта 2022 г.) доставлено 41 883,7 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 284 акции, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 747,8 тонны гуманитарной помощи", - заявил генерал.
https://ria.ru/20220709/gumpomosch-1801446619.html
луганская народная республика
херсонская область
украина
россия
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луганская народная республика, херсонская область , украина, россия, донбасс, гуманитарная помощь
21:41 09.07.2022
 
Россия за сутки провела пять гуманитарных акций в районах спецоперации

В Минобороны сообщили о проведении гуманитарных акций в ДНР, ЛНР и Херсонской области

© Фото : администрация города ГубкинскогоГуманитарная помощь для Донецкой Народной Республики
Гуманитарная помощь для Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© Фото : администрация города Губкинского
Гуманитарная помощь для Донецкой Народной Республики. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия в субботу проводит пять гуманитарных акций в ДНР и ЛНР, Херсонской области, местным жителям передается 352 тонны гумпомощи, сообщил в субботу руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"9 июля 2022 г. проводится пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской области, в ходе которых населению передается 352 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сообщил Мизинцев.
По его словам, на пунктах сбора подготовлено свыше 45 тысяч тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.
"На Украину и республики Донбасса (с 2 марта 2022 г.) доставлено 41 883,7 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 284 акции, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 747,8 тонны гуманитарной помощи", - заявил генерал.
Военнослужащие ВС РФ раздают гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
Вчера, 19:00Специальная военная операция на Украине
Саратовская область отправила первую партию гумпомощи в подшефный район ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьУкраинаРоссияДонбассГуманитарная помощь
 
 
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