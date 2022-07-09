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США выделят на гумпомощь для Украины 368 миллионов долларов

США выделят на гумпомощь для Украины 368 миллионов долларов - РИА Новости, 09.07.2022

США выделят на гумпомощь для Украины 368 миллионов долларов

США выделяют Украине дополнительную гуманитарную помощь на сумму около 368 миллионов долларов, говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T16:46

2022-07-09T16:46

2022-07-09T16:47

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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. США выделяют Украине дополнительную гуманитарную помощь на сумму около 368 миллионов долларов, говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.С февраля, когда началась российская военная спецоперация, США оказали Украине гуманитарное содействие на сумму свыше 1,28 миллиарда долларов.Блинкен заявил, что в результате конфликта более 11 миллионов человек - четверть населения Украины - были вынуждены покинуть свои дома, а в той или иной помощи нуждаются 15,7 миллиона человек.Он вновь призвал Россию к немедленному прекращению боевых действий, обеспечению беспрепятственного гуманитарного доступа на Украину и безопасного прохода для беженцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220709/ukraina-1801424828.html

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в мире, украина, сша, россия, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр