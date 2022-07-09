16:46 09.07.2022 (обновлено: 16:47 09.07.2022)
США выделят на гумпомощь для Украины 368 миллионов долларов
Блинкен подтвердил выделение гумпомощи для Украины на сумму около 368 миллионов долларов
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. США выделяют Украине дополнительную гуманитарную помощь на сумму около 368 миллионов долларов, говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.
"Дополнительное финансирование, включающее почти 288 миллионов долларов по линии госдепартамента и свыше 80 миллионов от Агентства США по международному развитию (USAID), пойдет на предоставление продовольствия, безопасной питьевой воды, денежного содействия, защиту, доступное жилье, экстренную медицинскую помощь, логистику и гуманитарную координацию", - сказал он.
Блинкен заявил, что в результате конфликта более 11 миллионов человек - четверть населения Украины - были вынуждены покинуть свои дома, а в той или иной помощи нуждаются 15,7 миллиона человек.
Он вновь призвал Россию к немедленному прекращению боевых действий, обеспечению беспрепятственного гуманитарного доступа на Украину и безопасного прохода для беженцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.