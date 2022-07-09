https://ria.ru/20220709/groza-1801414504.html

МЧС предупредило жителей Москвы о грозе и дожде

МЧС предупредило жителей Москвы о грозе и дожде - РИА Новости, 09.07.2022

МЧС предупредило жителей Москвы о грозе и дожде

Спасатели предупредили москвичей о грозе, дожде и порывах ветра до 17 метров в секунду в ближайшие два часа до 21.00 9 июля, сообщили в пресс-службе столичного... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T15:00

2022-07-09T15:00

2022-07-09T15:00

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801044370_0:130:2793:1701_1920x0_80_0_0_54b6a3b21c697f576ec3e049d5621684.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили москвичей о грозе, дожде и порывах ветра до 17 метров в секунду в ближайшие два часа до 21.00 9 июля, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21:00 в Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза, при грозе порывы ветра до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.Отмечается, что в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями ГУ МЧС России по Москве рекомендует автомобилистам значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать опасных маневров и не парковать автомобили рядом с деревьями. Добавляется, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не оставлять без присмотра детей.

https://ria.ru/20220707/liven-1801044792.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр