https://ria.ru/20220709/gorlovka-1801435576.html

Украинские войска обстреляли снарядами натовского калибра Горловку в ДНР

Украинские войска обстреляли снарядами натовского калибра Горловку в ДНР - РИА Новости, 09.07.2022

Украинские войска обстреляли снарядами натовского калибра Горловку в ДНР

Украинские войска в 17.20 обстреляли Калининский и Никитовский районы Горловки, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T17:45

2022-07-09T17:45

2022-07-09T17:54

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

днр

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775776188_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d451f833183a1dabcac3c99d8c86f505.jpg

ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска в 17.20 обстреляли Калининский и Никитовский районы Горловки, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.20 - населенный пункт Клещеевка - населенный пункт Горловка (Калининский, Никитовский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, горловка, днр, вооруженные силы украины