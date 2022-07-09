https://ria.ru/20220709/gorlovka-1801435576.html
Украинские войска обстреляли снарядами натовского калибра Горловку в ДНР
Украинские войска обстреляли снарядами натовского калибра Горловку в ДНР - РИА Новости, 09.07.2022
Украинские войска обстреляли снарядами натовского калибра Горловку в ДНР
Украинские войска в 17.20 обстреляли Калининский и Никитовский районы Горловки, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T17:45
2022-07-09T17:45
2022-07-09T17:54
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
днр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска в 17.20 обстреляли Калининский и Никитовский районы Горловки, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.20 - населенный пункт Клещеевка - населенный пункт Горловка (Калининский, Никитовский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, днр, вооруженные силы украины
17:45 09.07.2022 (обновлено: 17:54 09.07.2022)
Украинские войска обстреляли снарядами натовского калибра Горловку в ДНР
Украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра по двум районам Горловки