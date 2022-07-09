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Украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов - РИА Новости, 09.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220709/gorlovka-1801397368.html
Украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов
Украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов - РИА Новости, 09.07.2022
Украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов
Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по поселку шахты имени Гагарина в городе Горловка Донецкой Народной Республики, заявило... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T12:33
2022-07-09T12:33
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по поселку шахты имени Гагарина в городе Горловка Донецкой Народной Республики, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.50 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Артемовск - н.п. Горловка (поселок шахты им. Гагарина): выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220709/donbass-1801397217.html
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горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, нато
12:33 09.07.2022
 
Украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Горловке пять снарядов калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по поселку шахты имени Гагарина в городе Горловка Донецкой Народной Республики, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.50 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Артемовск - н.п. Горловка (поселок шахты им. Гагарина): выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСтиролНАТО
 
 
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