https://ria.ru/20220709/gorlovka-1801397368.html
Украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов
Украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов - РИА Новости, 09.07.2022
Украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов
Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по поселку шахты имени Гагарина в городе Горловка Донецкой Народной Республики, заявило... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T12:33
2022-07-09T12:33
2022-07-09T12:33
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по поселку шахты имени Гагарина в городе Горловка Донецкой Народной Республики, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.50 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Артемовск - н.п. Горловка (поселок шахты им. Гагарина): выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220709/donbass-1801397217.html
https://ria.ru/20220709/donetsk-1801380370.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, нато
Украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Горловке пять снарядов калибра 155 миллиметров