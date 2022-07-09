https://ria.ru/20220709/frukty-1801359449.html
Диетолог объяснила, как не набрать вес из-за летних продуктов
Диетолог объяснила, как не набрать вес из-за летних продуктов - РИА Новости, 09.07.2022
Диетолог объяснила, как не набрать вес из-за летних продуктов
Сезонные фрукты могут привести к набору лишнего веса, если при их употреблении не соблюдать определенные правила, предупредила в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T02:15
2022-07-09T02:15
2022-07-09T02:15
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Сезонные фрукты могут привести к набору лишнего веса, если при их употреблении не соблюдать определенные правила, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.Большие порции фруктов, даже низкокалорийных, могут приводить к увеличению жировых отложений, отметила она.Злоупотребление фруктами может также приводить к различным нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта, в частности, к повышенному газообразованию, добавила она.Небезопасная для здоровья порция — это примерно 500 граммов фруктов, считает врач."Слишком много фруктов —это, например, полкилограмма за один раз. Средняя разовая порция фруктов, неважно, что именно это будет, для женщин — 150-200 граммов, для мужчин — 200-250 граммов. Если мужчина "компактный", то количество может быть меньше", — уточнила Дианова.Дополняя фруктами основные приемы пищи, нужно сокращать объем овощных блюд в своем рационе, продолжила она.По ее словам, фрукты прекрасно подходят для перекуса, хотя и могут спровоцировать резкий подъем уровня сахара в крови. Чтобы исключить возможность такого эффекта, нужно сочетать фрукты с сыром или творогом, посоветовала диетолог."Чтобы фрукты не быстро повышали глюкозу в рамках перекуса, к ним идеально подходят белково-жировые продукты, например, кусочек сыра или творог. Женщинам достаточно 20-25 граммов сыра, мужчинам — в среднем 30 граммов. Творога можно чуть больше, чем сыра", — сказала Дианова.
https://ria.ru/20220509/perekus-1787576591.html
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общество, россия, нурия дианова, питание, здоровье, ожирение
Диетолог объяснила, как не набрать вес из-за летних продуктов
Диетолог Дианова: большие порции фруктов могут приводить к увеличению жировых отложений
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости.
Сезонные фрукты могут привести к набору лишнего веса, если при их употреблении не соблюдать определенные правила, предупредила в интервью радио Sputnik
врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.
Большие порции фруктов, даже низкокалорийных, могут приводить к увеличению жировых отложений, отметила она.
"Если мы будем за раз съедать большое количество фруктов, то, даже если они не особо калорийные, превышение разовой нормы может оказывать негативное влияние на организм, например, на печень. Фруктозу нужно как-то утилизировать, поэтому могут увеличиваться жировые отложения", — пояснила Дианова.
Злоупотребление фруктами может также приводить к различным нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта, в частности, к повышенному газообразованию, добавила она.
Небезопасная для здоровья порция — это примерно 500 граммов фруктов, считает врач.
"Слишком много фруктов —это, например, полкилограмма за один раз. Средняя разовая порция фруктов, неважно, что именно это будет, для женщин — 150-200 граммов, для мужчин — 200-250 граммов. Если мужчина "компактный", то количество может быть меньше", — уточнила Дианова.
Дополняя фруктами основные приемы пищи, нужно сокращать объем овощных блюд в своем рационе, продолжила она.
"Клетчатка, которая содержится в овощах, зелени и фруктах, должна составлять примерно половину каждого приема пищи. Если вы съели котлету, макароны и овощной салат, то вы уже получили все необходимые элементы. Если вы съели мало овощей или не хотите их есть, смело можно добавить фрукты", — рекомендует Дианова.
По ее словам, фрукты прекрасно подходят для перекуса, хотя и могут спровоцировать резкий подъем уровня сахара в крови. Чтобы исключить возможность такого эффекта, нужно сочетать фрукты с сыром или творогом, посоветовала диетолог.
"Чтобы фрукты не быстро повышали глюкозу в рамках перекуса, к ним идеально подходят белково-жировые продукты, например, кусочек сыра или творог. Женщинам достаточно 20-25 граммов сыра, мужчинам — в среднем 30 граммов. Творога можно чуть больше, чем сыра", — сказала Дианова.