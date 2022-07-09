https://ria.ru/20220709/frukty-1801359449.html

Диетолог объяснила, как не набрать вес из-за летних продуктов

Диетолог объяснила, как не набрать вес из-за летних продуктов - РИА Новости, 09.07.2022

Диетолог объяснила, как не набрать вес из-за летних продуктов

Сезонные фрукты могут привести к набору лишнего веса, если при их употреблении не соблюдать определенные правила, предупредила в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T02:15

2022-07-09T02:15

2022-07-09T02:15

общество

россия

нурия дианова

питание

здоровье

ожирение

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Сезонные фрукты могут привести к набору лишнего веса, если при их употреблении не соблюдать определенные правила, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.Большие порции фруктов, даже низкокалорийных, могут приводить к увеличению жировых отложений, отметила она.Злоупотребление фруктами может также приводить к различным нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта, в частности, к повышенному газообразованию, добавила она.Небезопасная для здоровья порция — это примерно 500 граммов фруктов, считает врач."Слишком много фруктов —это, например, полкилограмма за один раз. Средняя разовая порция фруктов, неважно, что именно это будет, для женщин — 150-200 граммов, для мужчин — 200-250 граммов. Если мужчина "компактный", то количество может быть меньше", — уточнила Дианова.Дополняя фруктами основные приемы пищи, нужно сокращать объем овощных блюд в своем рационе, продолжила она.По ее словам, фрукты прекрасно подходят для перекуса, хотя и могут спровоцировать резкий подъем уровня сахара в крови. Чтобы исключить возможность такого эффекта, нужно сочетать фрукты с сыром или творогом, посоветовала диетолог."Чтобы фрукты не быстро повышали глюкозу в рамках перекуса, к ним идеально подходят белково-жировые продукты, например, кусочек сыра или творог. Женщинам достаточно 20-25 граммов сыра, мужчинам — в среднем 30 граммов. Творога можно чуть больше, чем сыра", — сказала Дианова.

https://ria.ru/20220509/perekus-1787576591.html

https://rsport.ria.ru/20220505/zhivot-1786979794.html

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общество, россия, нурия дианова, питание, здоровье, ожирение