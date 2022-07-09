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В ЕК предупредили о массовых беспорядках в ЕС из-за энергетического кризиса - РИА Новости, 09.07.2022
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В ЕК предупредили о массовых беспорядках в ЕС из-за энергетического кризиса
В ЕК предупредили о массовых беспорядках в ЕС из-за энергетического кризиса - РИА Новости, 09.07.2022
В ЕК предупредили о массовых беспорядках в ЕС из-за энергетического кризиса
Если Евросоюз не вернется к ископаемому топливу, то этой зимой его ждут массовые беспорядки, заявил The Guardian вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T16:24
2022-07-09T16:58
в мире
европа
франс тиммерманс
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Если Евросоюз не вернется к ископаемому топливу, то этой зимой его ждут массовые беспорядки, заявил The Guardian вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс."Если наше общество погрузится в очень, очень сильные конфликты и раздоры из-за отсутствия энергии, мы, конечно, не достигнем наших (климатических. — Прим. ред.) целей. &lt;…&gt; Нам нужно убедиться, что людям не будет холодно в предстоящую зиму", — сказал чиновник.Он заявил, что люди, которые не смогут позволить себе отопление этой зимой, станут катастрофой на пути решения климатического кризиса. Тиммерманс пояснил, что люди думают о текущих проблемах, а не достижении долгосрочных целей.Политик заявил о необходимости до 1 июня гарантировать людям, что они не столкнутся с кризисом в отоплении жилья этой зимой."Если мы не можем дать эту гарантию, то общество окажется на грани, как и везде из-за высоких цен на энергоносители, инфляции, быстрого роста цен на продукты питания", — добавил он.По словам Тиммерманса, европейцам придется использовать уголь, чтобы не провоцировать рост напряженности в обществе.Западные страны ввели против Москвы несколько пакетов санкций после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Кроме того, с отечественного рынка стали уходить западные компании. При этом нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220701/gaz-1799435646.html
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в мире, европа, франс тиммерманс
16:24 09.07.2022 (обновлено: 16:58 09.07.2022)
 
В ЕК предупредили о массовых беспорядках в ЕС из-за энергетического кризиса

Зампред ЕК Тиммерманс: отказ от ископаемого топлива приведет к беспорядкам в ЕС зимой

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на компрессорной станции
Рабочий на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочий на компрессорной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Если Евросоюз не вернется к ископаемому топливу, то этой зимой его ждут массовые беспорядки, заявил The Guardian вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
"Если наше общество погрузится в очень, очень сильные конфликты и раздоры из-за отсутствия энергии, мы, конечно, не достигнем наших (климатических. — Прим. ред.) целей. <…> Нам нужно убедиться, что людям не будет холодно в предстоящую зиму", — сказал чиновник.
Он заявил, что люди, которые не смогут позволить себе отопление этой зимой, станут катастрофой на пути решения климатического кризиса. Тиммерманс пояснил, что люди думают о текущих проблемах, а не достижении долгосрочных целей.
Политик заявил о необходимости до 1 июня гарантировать людям, что они не столкнутся с кризисом в отоплении жилья этой зимой.
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"Если мы не можем дать эту гарантию, то общество окажется на грани, как и везде из-за высоких цен на энергоносители, инфляции, быстрого роста цен на продукты питания", — добавил он.
По словам Тиммерманса, европейцам придется использовать уголь, чтобы не провоцировать рост напряженности в обществе.
Западные страны ввели против Москвы несколько пакетов санкций после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Кроме того, с отечественного рынка стали уходить западные компании. При этом нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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