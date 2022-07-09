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В конгрессе США заподозрили главу офиса Зеленского в связях с Кремлем - РИА Новости, 09.07.2022
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В конгрессе США заподозрили главу офиса Зеленского в связях с Кремлем
В конгрессе США заподозрили главу офиса Зеленского в связях с Кремлем - РИА Новости, 09.07.2022
В конгрессе США заподозрили главу офиса Зеленского в связях с Кремлем
Член конгресса США от Республиканской партии Виктория Спарц направила президенту Джо Байдену письмо с просьбой провести брифинг о проведенных проверках в... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T17:45
2022-07-09T17:45
в мире
сша
украина
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
андрей ермак
россия
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Член конгресса США от Республиканской партии Виктория Спарц направила президенту Джо Байдену письмо с просьбой провести брифинг о проведенных проверках в отношении главы администрации Владимира Зеленского Андрея Ермака из-за его возможных "связей с Россией". Об этом сообщается на сайте парламентария."Основываясь на различных разведданных, действиях, предпринятых господином Ермаком на Украине, и его предполагаемых связях с Россией, Конгрессу необходимо срочно получить эту информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть различные серьезные обвинения", — говорится в пресс-релизе.Спарц подчеркнула, что, учитывая материальную вовлеченность США в украинский кризис, конгресс должен отчитываться перед американцами за помощь Киеву.Конгрессвумен напомнила о назначении Ермаком Олега Татарова своим заместителем по вопросам борьбы с коррупцией. По словам Спарц, последний более года не позволял работать Национальному антикоррупционному бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуре. Парламентарий обратила внимания, что Татаров сам находился под следствием НАБУ до своего назначения на должность, а также занимал высокий пост в полиции при экс-президенте Викторе Януковиче.
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в мире, сша, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), андрей ермак, россия
17:45 09.07.2022
 
В конгрессе США заподозрили главу офиса Зеленского в связях с Кремлем

Член конгресса США Спарц заподозрила главу офиса Зеленского Ермака в связях с Кремлем

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Глава Офиса президента Андрей Ермак
Глава Офиса президента Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Глава Офиса президента Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Член конгресса США от Республиканской партии Виктория Спарц направила президенту Джо Байдену письмо с просьбой провести брифинг о проведенных проверках в отношении главы администрации Владимира Зеленского Андрея Ермака из-за его возможных "связей с Россией". Об этом сообщается на сайте парламентария.
"Основываясь на различных разведданных, действиях, предпринятых господином Ермаком на Украине, и его предполагаемых связях с Россией, Конгрессу необходимо срочно получить эту информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть различные серьезные обвинения", — говорится в пресс-релизе.
Спарц подчеркнула, что, учитывая материальную вовлеченность США в украинский кризис, конгресс должен отчитываться перед американцами за помощь Киеву.
Конгрессвумен напомнила о назначении Ермаком Олега Татарова своим заместителем по вопросам борьбы с коррупцией. По словам Спарц, последний более года не позволял работать Национальному антикоррупционному бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуре. Парламентарий обратила внимания, что Татаров сам находился под следствием НАБУ до своего назначения на должность, а также занимал высокий пост в полиции при экс-президенте Викторе Януковиче.
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