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В конгрессе США заподозрили главу офиса Зеленского в связях с Кремлем
В конгрессе США заподозрили главу офиса Зеленского в связях с Кремлем - РИА Новости, 09.07.2022
В конгрессе США заподозрили главу офиса Зеленского в связях с Кремлем
Член конгресса США от Республиканской партии Виктория Спарц направила президенту Джо Байдену письмо с просьбой провести брифинг о проведенных проверках в... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T17:45
2022-07-09T17:45
2022-07-09T17:45
в мире
сша
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национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
андрей ермак
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Член конгресса США от Республиканской партии Виктория Спарц направила президенту Джо Байдену письмо с просьбой провести брифинг о проведенных проверках в отношении главы администрации Владимира Зеленского Андрея Ермака из-за его возможных "связей с Россией". Об этом сообщается на сайте парламентария."Основываясь на различных разведданных, действиях, предпринятых господином Ермаком на Украине, и его предполагаемых связях с Россией, Конгрессу необходимо срочно получить эту информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть различные серьезные обвинения", — говорится в пресс-релизе.Спарц подчеркнула, что, учитывая материальную вовлеченность США в украинский кризис, конгресс должен отчитываться перед американцами за помощь Киеву.Конгрессвумен напомнила о назначении Ермаком Олега Татарова своим заместителем по вопросам борьбы с коррупцией. По словам Спарц, последний более года не позволял работать Национальному антикоррупционному бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуре. Парламентарий обратила внимания, что Татаров сам находился под следствием НАБУ до своего назначения на должность, а также занимал высокий пост в полиции при экс-президенте Викторе Януковиче.
https://ria.ru/20220422/zelenskiy-1785017988.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), андрей ермак, россия
В конгрессе США заподозрили главу офиса Зеленского в связях с Кремлем
Член конгресса США Спарц заподозрила главу офиса Зеленского Ермака в связях с Кремлем