Умер бывший президент Мексики Луис Эчеверрия Альварес
Умер бывший президент Мексики Луис Эчеверрия Альварес в возрасте ста лет
Бывший президент Мексики Луис Эчеверриа Альварес. Архивное фото
МЕХИКО, 9 июл - РИА Новости. Луис Эчеверрия Альварес, бывший президентом Мексики в 1970-1976 годах, скончался прошедшей ночью в возрасте 100 лет, сообщил глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
"От имени правительства Мексики я выражаю глубокие соболезнования семье и друзьям Луиса Эчеверрии Альвареса, президента Мексики в течение шестилетнего срока с 1970 по 1976 год", - написал Лопес Обрадор в Twitter.
По информации СМИ, политик умер в своем доме в Куэрнаваке, штат Морелос. Причины смерти не раскрываются.
Эчеверрия Альварес сделал карьеру в Институционно-революционной партии Мексики PRI и был их кандидатом в президенты на выборах 1969 года. Шесть лет перед этим он возглавлял министерство иностранных дел.
Период правления Эчеверрии пришелся на годы после жестокого расстрела демонстрации 1968 года и имеет неоднозначные оценки. Рядом с успехами в экономике идут обвинения в авторитаризме и ведении "грязной войны" против политических оппонентов. В 2006 году он был обвинен в геноциде и провел три года под домашним арестом, прежде чем его полностью оправдали.
Эчеверрия запомнился своей борьбой с рок-музыкой. После 300-тысячного фестиваля 1971 года, где музыканты выступали с критикой правительства, он запретил транслировать рок по радио и проводить концерты в клубах и на больших сценах. С его уходом с поста президента запреты были отменены.