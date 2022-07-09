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Умер бывший президент Мексики Луис Эчеверрия Альварес - РИА Новости, 09.07.2022
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Умер бывший президент Мексики Луис Эчеверрия Альварес
Умер бывший президент Мексики Луис Эчеверрия Альварес - РИА Новости, 09.07.2022
Умер бывший президент Мексики Луис Эчеверрия Альварес
Луис Эчеверрия Альварес, бывший президентом Мексики в 1970-1976 годах, скончался прошедшей ночью в возрасте 100 лет, сообщил глава государства Андрес Мануэль... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T22:51
2022-07-09T22:51
мексика
в мире
куэрнавака
морелос
андрес мануэль лопес обрадор
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МЕХИКО, 9 июл - РИА Новости. Луис Эчеверрия Альварес, бывший президентом Мексики в 1970-1976 годах, скончался прошедшей ночью в возрасте 100 лет, сообщил глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор.По информации СМИ, политик умер в своем доме в Куэрнаваке, штат Морелос. Причины смерти не раскрываются.Эчеверрия Альварес сделал карьеру в Институционно-революционной партии Мексики PRI и был их кандидатом в президенты на выборах 1969 года. Шесть лет перед этим он возглавлял министерство иностранных дел.Период правления Эчеверрии пришелся на годы после жестокого расстрела демонстрации 1968 года и имеет неоднозначные оценки. Рядом с успехами в экономике идут обвинения в авторитаризме и ведении "грязной войны" против политических оппонентов. В 2006 году он был обвинен в геноциде и провел три года под домашним арестом, прежде чем его полностью оправдали.Эчеверрия запомнился своей борьбой с рок-музыкой. После 300-тысячного фестиваля 1971 года, где музыканты выступали с критикой правительства, он запретил транслировать рок по радио и проводить концерты в клубах и на больших сценах. С его уходом с поста президента запреты были отменены.
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мексика, в мире, куэрнавака, морелос, андрес мануэль лопес обрадор
22:51 09.07.2022
 
Умер бывший президент Мексики Луис Эчеверрия Альварес

Умер бывший президент Мексики Луис Эчеверрия Альварес в возрасте ста лет

© РИА Новости / Л. Костанян / Перейти в фотобанкБывший президент Мексики Луис Эчеверриа Альварес
Бывший президент Мексики Луис Эчеверриа Альварес - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Л. Костанян
Перейти в фотобанк
Бывший президент Мексики Луис Эчеверриа Альварес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 9 июл - РИА Новости. Луис Эчеверрия Альварес, бывший президентом Мексики в 1970-1976 годах, скончался прошедшей ночью в возрасте 100 лет, сообщил глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
"От имени правительства Мексики я выражаю глубокие соболезнования семье и друзьям Луиса Эчеверрии Альвареса, президента Мексики в течение шестилетнего срока с 1970 по 1976 год", - написал Лопес Обрадор в Twitter.
По информации СМИ, политик умер в своем доме в Куэрнаваке, штат Морелос. Причины смерти не раскрываются.
Эчеверрия Альварес сделал карьеру в Институционно-революционной партии Мексики PRI и был их кандидатом в президенты на выборах 1969 года. Шесть лет перед этим он возглавлял министерство иностранных дел.
Период правления Эчеверрии пришелся на годы после жестокого расстрела демонстрации 1968 года и имеет неоднозначные оценки. Рядом с успехами в экономике идут обвинения в авторитаризме и ведении "грязной войны" против политических оппонентов. В 2006 году он был обвинен в геноциде и провел три года под домашним арестом, прежде чем его полностью оправдали.
Эчеверрия запомнился своей борьбой с рок-музыкой. После 300-тысячного фестиваля 1971 года, где музыканты выступали с критикой правительства, он запретил транслировать рок по радио и проводить концерты в клубах и на больших сценах. С его уходом с поста президента запреты были отменены.
 
МексикаВ миреКуэрнавакаМорелосАндрес Мануэль Лопес Обрадор
 
 
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