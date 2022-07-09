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Российская ПВО за сутки сбила 15 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 15 украинских дронов - РИА Новости, 09.07.2022
Российская ПВО за сутки сбила 15 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T12:33
2022-07-09T12:33
2022-07-09T12:33
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Долгенькое, Бражковка, Зеленое, Яковенково, Пески-Радьковские, Грушевка, Червоный Оскол Харьковской области, Донецк и Святогорск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того российская ПВО перехватила шесть снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в Харьковской области и ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Российская ПВО за сутки сбила 15 украинских дронов
Минобороны: российские системы ПВО за сутки сбили 15 украинских беспилотников