https://ria.ru/20220709/drony-1801397965.html

Российская ПВО за сутки сбила 15 украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила 15 украинских дронов - РИА Новости, 09.07.2022

Российская ПВО за сутки сбила 15 украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T12:33

2022-07-09T12:33

2022-07-09T12:33

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Долгенькое, Бражковка, Зеленое, Яковенково, Пески-Радьковские, Грушевка, Червоный Оскол Харьковской области, Донецк и Святогорск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того российская ПВО перехватила шесть снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в Харьковской области и ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины