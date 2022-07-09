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В Москве произошла массовая драка - РИА Новости, 09.07.2022
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В Москве произошла массовая драка
В Москве произошла массовая драка - РИА Новости, 09.07.2022
В Москве произошла массовая драка
В Москве конфликт между гражданами перерос в массовую потасовку, в полицию доставили более 30 человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T15:20
2022-07-09T15:20
происшествия
москва
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Москве конфликт между гражданами перерос в массовую потасовку, в полицию доставили более 30 человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.Отмечается, что сегодня около 12 часов в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка между гражданами на Болотниковской улице."Полицейские предварительно установили, что между мужчинами произошёл конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку. В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства более 30 человек", - рассказали в пресс-службе.Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства конфликта, устанавливаются личности всех участников потасовки.Добавляется, что информация о пострадавших уточняется.
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происшествия, москва
15:20 09.07.2022
 
В Москве произошла массовая драка

В Москве задержали более 30 человек, принявших участие в массовой драке

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Москве конфликт между гражданами перерос в массовую потасовку, в полицию доставили более 30 человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.
Отмечается, что сегодня около 12 часов в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка между гражданами на Болотниковской улице.
"Полицейские предварительно установили, что между мужчинами произошёл конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку. В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства более 30 человек", - рассказали в пресс-службе.
Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства конфликта, устанавливаются личности всех участников потасовки.
Добавляется, что информация о пострадавших уточняется.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
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