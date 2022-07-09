https://ria.ru/20220709/draka-1801416268.html

В Москве произошла массовая драка

В Москве произошла массовая драка - РИА Новости, 09.07.2022

В Москве произошла массовая драка

В Москве конфликт между гражданами перерос в массовую потасовку, в полицию доставили более 30 человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T15:20

2022-07-09T15:20

2022-07-09T15:20

происшествия

москва

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Москве конфликт между гражданами перерос в массовую потасовку, в полицию доставили более 30 человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.Отмечается, что сегодня около 12 часов в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка между гражданами на Болотниковской улице."Полицейские предварительно установили, что между мужчинами произошёл конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку. В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства более 30 человек", - рассказали в пресс-службе.Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства конфликта, устанавливаются личности всех участников потасовки.Добавляется, что информация о пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20220708/draka-1801292494.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва