20:36 09.07.2022 (обновлено: 20:55 09.07.2022)
При обстреле Донецка украинскими войсками погибли два человека
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле города ВСУ погибли два человека, еще пять пострадали
Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 июл — РИА Новости. Два мирных жителя погибли в Донецке при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По уточненной информации, в результате обстрела Кировского района погибли женщины 1968 и 1999 г. р.", — написал он в Telegram.
Кроме того, еще пять мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.
По данным Народной милиции Донецкой Народной Республики, за текущие сутки ВСУ выпустили по восьми населенным пунктам ДНР более 170 снарядов из БМ-21 "Град", ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122 миллиметра, а также из 120-миллиметровых минометов.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.