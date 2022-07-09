https://ria.ru/20220709/donetsk-1801462815.html

При обстреле Донецка украинскими войсками погибли два человека

При обстреле Донецка украинскими войсками погибли два человека - РИА Новости, 09.07.2022

При обстреле Донецка украинскими войсками погибли два человека

Два мирных жителя погибли в Донецке при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T20:36

2022-07-09T20:36

2022-07-09T20:55

специальная военная операция на украине

в мире

днр

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ДОНЕЦК, 9 июл — РИА Новости. Два мирных жителя погибли в Донецке при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Кроме того, еще пять мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.По данным Народной милиции Донецкой Народной Республики, за текущие сутки ВСУ выпустили по восьми населенным пунктам ДНР более 170 снарядов из БМ-21 "Град", ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122 миллиметра, а также из 120-миллиметровых минометов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днр