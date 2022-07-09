https://ria.ru/20220709/donetsk-1801459613.html

Украинские войска обстреляли два района Донецка из "Урагана"

Украинские войска обстреляли два района Донецка из "Урагана" - РИА Новости, 09.07.2022

Украинские войска обстреляли два района Донецка из "Урагана"

Украинские войска в 19.35 выпустили шесть ракет из РСЗО "Ураган" по Кировскому и Петровскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T20:17

2022-07-09T20:17

2022-07-09T20:20

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

донбасс

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска в 19.35 выпустили шесть ракет из РСЗО "Ураган" по Кировскому и Петровскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.35 - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский, Петровский район): выпущено шесть ракет из БМ-27 "Ураган", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220707/oruzhie-1800841720.html

донецкая народная республика

украина

донбасс

донецк (днр)

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донецкая народная республика, украина, донбасс, донецк (днр)