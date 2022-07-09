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Украинские войска обстреляли два района Донецка из "Урагана" - РИА Новости, 09.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220709/donetsk-1801459613.html
Украинские войска обстреляли два района Донецка из "Урагана"
Украинские войска обстреляли два района Донецка из "Урагана" - РИА Новости, 09.07.2022
Украинские войска обстреляли два района Донецка из "Урагана"
Украинские войска в 19.35 выпустили шесть ракет из РСЗО "Ураган" по Кировскому и Петровскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T20:17
2022-07-09T20:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
донбасс
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска в 19.35 выпустили шесть ракет из РСЗО "Ураган" по Кировскому и Петровскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.35 - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский, Петровский район): выпущено шесть ракет из БМ-27 "Ураган", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220707/oruzhie-1800841720.html
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донецкая народная республика, украина, донбасс, донецк (днр)
20:17 09.07.2022 (обновлено: 20:20 09.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли два района Донецка из "Урагана"

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка из "Урагана"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкФрагменты боеприпаса РСЗО "Ураган", взорвавшегося в результате обстрела ВСУ
Фрагменты боеприпаса РСЗО Ураган, взорвавшегося в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Фрагменты боеприпаса РСЗО "Ураган", взорвавшегося в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска в 19.35 выпустили шесть ракет из РСЗО "Ураган" по Кировскому и Петровскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.35 - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский, Петровский район): выпущено шесть ракет из БМ-27 "Ураган", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Украинские военнослужащие возле Харькова - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонбассДонецк (ДНР)
 
 
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