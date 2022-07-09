https://ria.ru/20220709/donetsk-1801380370.html

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 09.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра

Украинские войска в 10.00 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Ленинскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T10:23

2022-07-09T10:23

2022-07-09T10:27

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска в 10.00 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Ленинскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:00 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Ленинский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - сообщили в представительстве.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220708/obstrel-1801339973.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина