https://ria.ru/20220709/donetsk-1801380370.html
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 09.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра
Украинские войска в 10.00 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Ленинскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T10:23
2022-07-09T10:23
2022-07-09T10:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска в 10.00 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Ленинскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:00 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Ленинский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - сообщили в представительстве.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220708/obstrel-1801339973.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина
10:23 09.07.2022 (обновлено: 10:27 09.07.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра
Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка снарядами "натовского" калибра