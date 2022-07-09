https://ria.ru/20220709/donbass-1801409799.html

В ЛНР захоронили останки жертв пожара в интернате для инвалидов у Кременной

В ЛНР захоронили останки жертв пожара в интернате для инвалидов у Кременной - РИА Новости, 09.07.2022

В ЛНР захоронили останки жертв пожара в интернате для инвалидов у Кременной

Останки более 30 человек, погибших в марте при пожаре в захваченном украинскими силовиками доме престарелых и инвалидов в посёлке Старая Краснянка у города... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T14:20

2022-07-09T14:20

2022-07-09T16:17

специальная военная операция на украине

в мире

анна сорока

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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Останки более 30 человек, погибших в марте при пожаре в захваченном украинскими силовиками доме престарелых и инвалидов в посёлке Старая Краснянка у города Кременная (ЛНР), захоронили в субботу на окраине Луганска на территории мемориального комплекса "Не забудем, не простим", передает корреспондент РИА Новости.Ранее МВД ЛНР сообщили о гибели порядка 50 человек, сгоревших заживо при пожаре, возникшем в марте в интернате для престарелых и инвалидов, который захватили украинские силовики в городе Кременная в Донбассе."Сегодня мы предаем земле останки мученически погибших подопечных дома приюта для инвалидов и стариков города Кременная Луганской Народной Республики. Это жертвы нацизма, которые были жестоко убиты вооруженными формированиями Украины", - рассказала помощник главы ЛНР Анна Сорока.Она уточнила, что подопечных дома интерната использовали как живой щит украинские силовики, оборудовав в здании интерната огневые точки.По ее словам, в субботу захоронили останки более 30 человек, найденные в сгоревшем интернате.

https://ria.ru/20220526/lnr-1790764723.html

https://ria.ru/20220614/azovtsy-1795104855.html

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донбасс

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Захоронение погибших при пожаре в захваченном ВСУ интернате у Кременной Военные трибуналы по преступлениям украинских войск могут пройти на освобожденных территориях, сообщила помощник главы ЛНР Анна Сорока. Одним из эпизодов расследования станет гибель порядка 50 человек, сгоревших в захваченном украинскими боевиками интернате для инвалидов в Кременной. 2022-07-09T14:20 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, анна сорока, луганская народная республика, донбасс, мвд лнр