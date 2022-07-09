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В ЛНР захоронили останки жертв пожара в интернате для инвалидов у Кременной - РИА Новости, 09.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220709/donbass-1801409799.html
В ЛНР захоронили останки жертв пожара в интернате для инвалидов у Кременной
В ЛНР захоронили останки жертв пожара в интернате для инвалидов у Кременной - РИА Новости, 09.07.2022
В ЛНР захоронили останки жертв пожара в интернате для инвалидов у Кременной
Останки более 30 человек, погибших в марте при пожаре в захваченном украинскими силовиками доме престарелых и инвалидов в посёлке Старая Краснянка у города... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T14:20
2022-07-09T16:17
специальная военная операция на украине
в мире
анна сорока
луганская народная республика
донбасс
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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Останки более 30 человек, погибших в марте при пожаре в захваченном украинскими силовиками доме престарелых и инвалидов в посёлке Старая Краснянка у города Кременная (ЛНР), захоронили в субботу на окраине Луганска на территории мемориального комплекса "Не забудем, не простим", передает корреспондент РИА Новости.Ранее МВД ЛНР сообщили о гибели порядка 50 человек, сгоревших заживо при пожаре, возникшем в марте в интернате для престарелых и инвалидов, который захватили украинские силовики в городе Кременная в Донбассе."Сегодня мы предаем земле останки мученически погибших подопечных дома приюта для инвалидов и стариков города Кременная Луганской Народной Республики. Это жертвы нацизма, которые были жестоко убиты вооруженными формированиями Украины", - рассказала помощник главы ЛНР Анна Сорока.Она уточнила, что подопечных дома интерната использовали как живой щит украинские силовики, оборудовав в здании интерната огневые точки.По ее словам, в субботу захоронили останки более 30 человек, найденные в сгоревшем интернате.
https://ria.ru/20220526/lnr-1790764723.html
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Захоронение погибших при пожаре в захваченном ВСУ интернате у Кременной
Военные трибуналы по преступлениям украинских войск могут пройти на освобожденных территориях, сообщила помощник главы ЛНР Анна Сорока. Одним из эпизодов расследования станет гибель порядка 50 человек, сгоревших в захваченном украинскими боевиками интернате для инвалидов в Кременной.
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в мире, анна сорока, луганская народная республика, донбасс, мвд лнр
14:20 09.07.2022 (обновлено: 16:17 09.07.2022)
 
В ЛНР захоронили останки жертв пожара в интернате для инвалидов у Кременной

В ЛНР захоронили останки людей, погибших при пожаре в интернате для инвалидов у Кременной

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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Останки более 30 человек, погибших в марте при пожаре в захваченном украинскими силовиками доме престарелых и инвалидов в посёлке Старая Краснянка у города Кременная (ЛНР), захоронили в субботу на окраине Луганска на территории мемориального комплекса "Не забудем, не простим", передает корреспондент РИА Новости.
Ранее МВД ЛНР сообщили о гибели порядка 50 человек, сгоревших заживо при пожаре, возникшем в марте в интернате для престарелых и инвалидов, который захватили украинские силовики в городе Кременная в Донбассе.
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"Сегодня мы предаем земле останки мученически погибших подопечных дома приюта для инвалидов и стариков города Кременная Луганской Народной Республики. Это жертвы нацизма, которые были жестоко убиты вооруженными формированиями Украины", - рассказала помощник главы ЛНР Анна Сорока.
Она уточнила, что подопечных дома интерната использовали как живой щит украинские силовики, оборудовав в здании интерната огневые точки.
"Сначала они использовали их как живые щиты, не давая им выйти или эвакуироваться с территории, обложив полностью минами по периметру. А потом устроили огневые точки на всех этажах помещения. Старики лежали беспомощные на кроватях, под этими кроватями, в конечном итоге в страшных муках они погибли в огне, после того как сдетонировала машина с боеприпасами, которую украинские солдаты подогнали впритык к входу этого помещения", - рассказала Сорока.
По ее словам, в субботу захоронили останки более 30 человек, найденные в сгоревшем интернате.
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