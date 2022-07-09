https://ria.ru/20220709/dollar-1801366681.html

Эксперт рассказал, что может направить курс доллара к 80 рублям

Эксперт рассказал, что может направить курс доллара к 80 рублям - РИА Новости, 09.07.2022

Эксперт рассказал, что может направить курс доллара к 80 рублям

Снятие в России ограничений на вывод капитала, даже частичное, направит курс доллара в район 80 рублей, поделился мнением с РИА Новости главный макроэкономист... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T05:42

2022-07-09T05:42

2022-07-09T06:30

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

экономика

москва

антон прокудин

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Снятие в России ограничений на вывод капитала, даже частичное, направит курс доллара в район 80 рублей, поделился мнением с РИА Новости главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин.Ранее правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями разрешила российским компаниям до 1 сентября текущего года досрочно погашать кредиты в валюте, выданные иностранными банками, при условии, что выплата составит не менее 20 процентов от суммы долга.Общая сумма долгов перед иностранными банками и компаниями составляет около 400 миллиардов долларов (без учета облигаций), отмечает эксперт. Оценить конкретную сумму погашений сейчас не представляется возможным, но учитывая отсутствие лонгаций со стороны иностранных банков и срабатывание кредитных ковенант, связанных с кредитным качеством заемщиков и самой России, иностранные банки могут потребовать вернуть значительную часть кредитов вне зависимости от сроков, на которые они выданы, добавляет он.Так, напоминает Прокудин, профицит счета текущих операций, за счет которого финансируются покупки валюты в целях размещения капитала и для платежей иностранным кредиторам, сжался, по данным за май, до 18 миллиардов долларов в месяц."Открытие финсчета (даже частичное) наряду с восстановлением импорта, которое только началось в мае, является необходимым условием для разворота тренда в курсе доллара в сторону 80 рублей. Хотя финсчет сейчас не открывается полностью, тем не менее это важный сигнал для завершения укрепления рубля из-за роста финансового спроса на валюту", — говорит эксперт.К концу года курс доллара сместится в район 80-90 рублей, в таком случае средний по году биржевой курс составит немного меньше 80 рублей за доллар, резюмировал Прокудин.

https://ria.ru/20220708/dollar-1801094048.html

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россия, экономика, москва, антон прокудин