https://ria.ru/20220709/diplomatiya-1801422591.html

Визит спецпредставителя президента Шри-Ланки в Москву отложили

Визит спецпредставителя президента Шри-Ланки в Москву отложили - РИА Новости, 09.07.2022

Визит спецпредставителя президента Шри-Ланки в Москву отложили

Визит спецпредставителя президента Шри-Ланки, министра образования страны Сусила Премаджаянта в Москву отложен, заявил РИА Новости глава второго департамента... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T16:23

2022-07-09T16:23

2022-07-09T16:33

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Визит спецпредставителя президента Шри-Ланки, министра образования страны Сусила Премаджаянта в Москву отложен, заявил РИА Новости глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.Премаджаянт должен был прибыть в Москву 10 июля в составе делегации для переговоров по экономическому содействию."Визит отложен",- сказал Кабулов. При этом он не стал комментировать развитие ситуации в стране.В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали заслоны полиции и захватили дворец президента. Сам президент был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.

https://ria.ru/20220709/shri-lanka-1801418611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке, москва