https://ria.ru/20220709/diplomatiya-1801422591.html
Визит спецпредставителя президента Шри-Ланки в Москву отложили
Визит спецпредставителя президента Шри-Ланки в Москву отложили - РИА Новости, 09.07.2022
Визит спецпредставителя президента Шри-Ланки в Москву отложили
Визит спецпредставителя президента Шри-Ланки, министра образования страны Сусила Премаджаянта в Москву отложен, заявил РИА Новости глава второго департамента... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T16:23
2022-07-09T16:23
2022-07-09T16:33
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шри-ланка
политический кризис в шри-ланке
москва
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Визит спецпредставителя президента Шри-Ланки, министра образования страны Сусила Премаджаянта в Москву отложен, заявил РИА Новости глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.Премаджаянт должен был прибыть в Москву 10 июля в составе делегации для переговоров по экономическому содействию."Визит отложен",- сказал Кабулов. При этом он не стал комментировать развитие ситуации в стране.В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали заслоны полиции и захватили дворец президента. Сам президент был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке, москва
16:23 09.07.2022 (обновлено: 16:33 09.07.2022)
Визит спецпредставителя президента Шри-Ланки в Москву отложили
МИД: визит спецпредставителя президента Шри-Ланки в Москву отложили
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Визит спецпредставителя президента Шри-Ланки, министра образования страны Сусила Премаджаянта в Москву отложен, заявил РИА Новости глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
Премаджаянт должен был прибыть в Москву
10 июля в составе делегации для переговоров по экономическому содействию.
"Визит отложен",- сказал Кабулов. При этом он не стал комментировать развитие ситуации в стране.
В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки
. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали заслоны полиции и захватили дворец президента. Сам президент был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.