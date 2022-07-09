01:03 09.07.2022 (обновлено: 01:32 09.07.2022)
В Нижегородской области нашли тело пропавшей девушки
В Кстово нашли тело пропавшей четыре дня назад девушки, предполагаемого убийцу задержали
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В Нижегородской области нашли тело пропавшей четыре дня назад девушки, по подозрению в убийстве полиция задержала ее знакомого, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее пресс-служба регионального управления МВД сообщала, что разыскивает девушку, которая уехала с работы на такси и пропала. Правоохранительные органы возбудили розыскное дело.
Как уточнил собеседник РИА Новости, пропавшую девушку нашли мертвой.
"Полиция задержала предполагаемого убийцу. Это местный житель, знакомый погибшей. Мужчина ранее не судим", — рассказал собеседник агентства.
Фотографию пропавшей 21-летней девушки ранее разместили на сайте поисково-спасательной группы "Волонтер НН". Сообщалось, что во вторник вечером она уехала с работы в городе Кстово на такси и пропала. В местных СМИ появилась информация, что спустя некоторое время девушка якобы выходила на связь с подругой, но, по словам знакомых, это была не она. Также сообщается, что мобильный телефон девушки позже обнаружили на обочине.