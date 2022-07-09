https://ria.ru/20220709/devushka-1801361473.html

В Нижегородской области нашли тело пропавшей девушки

В Нижегородской области нашли тело пропавшей девушки - РИА Новости, 09.07.2022

В Нижегородской области нашли тело пропавшей девушки

В Нижегородской области нашли тело пропавшей четыре дня назад девушки, по подозрению в убийстве полиция задержала ее знакомого, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T01:03

2022-07-09T01:03

2022-07-09T01:32

происшествия

кстово

нижегородская область

россия

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В Нижегородской области нашли тело пропавшей четыре дня назад девушки, по подозрению в убийстве полиция задержала ее знакомого, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее пресс-служба регионального управления МВД сообщала, что разыскивает девушку, которая уехала с работы на такси и пропала. Правоохранительные органы возбудили розыскное дело.Как уточнил собеседник РИА Новости, пропавшую девушку нашли мертвой.Фотографию пропавшей 21-летней девушки ранее разместили на сайте поисково-спасательной группы "Волонтер НН". Сообщалось, что во вторник вечером она уехала с работы в городе Кстово на такси и пропала. В местных СМИ появилась информация, что спустя некоторое время девушка якобы выходила на связь с подругой, но, по словам знакомых, это была не она. Также сообщается, что мобильный телефон девушки позже обнаружили на обочине.

https://ria.ru/20220701/pozhiznennoe-1799581023.html

кстово

нижегородская область

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происшествия, кстово, нижегородская область, россия