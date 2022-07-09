Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области нашли тело пропавшей девушки - РИА Новости, 09.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220709/devushka-1801361473.html
В Нижегородской области нашли тело пропавшей девушки
В Нижегородской области нашли тело пропавшей девушки - РИА Новости, 09.07.2022
В Нижегородской области нашли тело пропавшей девушки
В Нижегородской области нашли тело пропавшей четыре дня назад девушки, по подозрению в убийстве полиция задержала ее знакомого, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T01:03
2022-07-09T01:32
происшествия
кстово
нижегородская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В Нижегородской области нашли тело пропавшей четыре дня назад девушки, по подозрению в убийстве полиция задержала ее знакомого, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее пресс-служба регионального управления МВД сообщала, что разыскивает девушку, которая уехала с работы на такси и пропала. Правоохранительные органы возбудили розыскное дело.Как уточнил собеседник РИА Новости, пропавшую девушку нашли мертвой.Фотографию пропавшей 21-летней девушки ранее разместили на сайте поисково-спасательной группы "Волонтер НН". Сообщалось, что во вторник вечером она уехала с работы в городе Кстово на такси и пропала. В местных СМИ появилась информация, что спустя некоторое время девушка якобы выходила на связь с подругой, но, по словам знакомых, это была не она. Также сообщается, что мобильный телефон девушки позже обнаружили на обочине.
https://ria.ru/20220701/pozhiznennoe-1799581023.html
кстово
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кстово, нижегородская область, россия
01:03 09.07.2022 (обновлено: 01:32 09.07.2022)
 
В Нижегородской области нашли тело пропавшей девушки

В Кстово нашли тело пропавшей четыре дня назад девушки, предполагаемого убийцу задержали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В Нижегородской области нашли тело пропавшей четыре дня назад девушки, по подозрению в убийстве полиция задержала ее знакомого, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее пресс-служба регионального управления МВД сообщала, что разыскивает девушку, которая уехала с работы на такси и пропала. Правоохранительные органы возбудили розыскное дело.
Как уточнил собеседник РИА Новости, пропавшую девушку нашли мертвой.
"Полиция задержала предполагаемого убийцу. Это местный житель, знакомый погибшей. Мужчина ранее не судим", — рассказал собеседник агентства.
Фотографию пропавшей 21-летней девушки ранее разместили на сайте поисково-спасательной группы "Волонтер НН". Сообщалось, что во вторник вечером она уехала с работы в городе Кстово на такси и пропала. В местных СМИ появилась информация, что спустя некоторое время девушка якобы выходила на связь с подругой, но, по словам знакомых, это была не она. Также сообщается, что мобильный телефон девушки позже обнаружили на обочине.
Суд вынес приговор двум мужчинам по делу об убийстве ребенка в Костроме - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 14:43
Обвиняемых в похищении и убийстве девочки в Костроме осудили пожизненно
 
ПроисшествияКстовоНижегородская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала