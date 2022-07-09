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Аналитики узнали, как россияне проводят дачный сезон - РИА Новости, 09.07.2022
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Аналитики узнали, как россияне проводят дачный сезон
Аналитики узнали, как россияне проводят дачный сезон - РИА Новости, 09.07.2022
Аналитики узнали, как россияне проводят дачный сезон
Основная статья загородных трат у трети россиян приходится на ежегодное поддержание дачного дома, в тройку самых заметных также вошли расходы на сад и огород,... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T09:11
2022-07-09T09:11
общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Основная статья загородных трат у трети россиян приходится на ежегодное поддержание дачного дома, в тройку самых заметных также вошли расходы на сад и огород, выяснили специально для РИА Новости аналитики банка "Русский Стандарт"."Пора загородных хлопот в разгаре и, согласно опросу банка, самые большие траты у 30% респондентов здесь связаны с ежегодным поддержанием дачного дома. На втором месте - оплата систем жизнеобеспечения (септик, газ, вода, электричество, отопление) с показателем в 24%. Третье место - у расходов на уход за садом и огородом (23%)", - выяснили аналитики.Поездка на дачу - привычная часть выходного дня в теплое время года у многих россиян. Исследование банка показало, что у 36% респондентов имеется свой дачный участок для отдыха и садовых работ. У 25% дачи нет, поэтому за своей порцией релаксации на свежем воздухе они ездят к родственникам, либо арендуют ее. Помимо этого, 21% респондентов также не имеют дачи, однако не исключают, что в будущем все же приобретут ее. И, наконец, оставшиеся 18% признались, что в душе они совсем не дачники.На вопрос "Когда вы открываете дачный сезон?" большинство опрошенных дачников (22%) ответили, что с первым потеплением, чтобы не мерзнуть. В свою очередь 19% респондентов сообщили, что такой сезон у них круглый год. В то же время 15% начинают его ранней весной, независимо от погоды, 10% - уже летом, когда хорошая погода устоялась. У остальных 34% ответивших на этот вопрос нет дачи.Кроме того, специалисты выяснили, что 50% опрошенных ими россиян предпочитают ездить за город в дачный сезон рано утром в субботу или ночью в пятницу, чтобы избежать пробок. В свою очередь 42% считают, что лучше всего не терять времени и отправляться на отдых сразу после рабочего дня в пятницу, а немного постоять в дороге для них - не проблема. И, наконец, лишь 8% дачников стараются выбраться на дачу в будние дни, кроме пятницы.
https://realty.ria.ru/20220609/dacha-1794227149.html
https://realty.ria.ru/20220518/dacha-1789093265.html
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общество
09:11 09.07.2022
 
Аналитики узнали, как россияне проводят дачный сезон

Исследование: треть владельцев дач больше всего тратят на поддержание загородного дома

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВ дачном поселке "Славенка" Истринского района, Московской области
В дачном поселке Славенка Истринского района, Московской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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В дачном поселке "Славенка" Истринского района, Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Основная статья загородных трат у трети россиян приходится на ежегодное поддержание дачного дома, в тройку самых заметных также вошли расходы на сад и огород, выяснили специально для РИА Новости аналитики банка "Русский Стандарт".
"Пора загородных хлопот в разгаре и, согласно опросу банка, самые большие траты у 30% респондентов здесь связаны с ежегодным поддержанием дачного дома. На втором месте - оплата систем жизнеобеспечения (септик, газ, вода, электричество, отопление) с показателем в 24%. Третье место - у расходов на уход за садом и огородом (23%)", - выяснили аналитики.
Дачный отдых москвичей - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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Самые бестолковые помещения на даче: строим, но не пользуемся
Поездка на дачу - привычная часть выходного дня в теплое время года у многих россиян. Исследование банка показало, что у 36% респондентов имеется свой дачный участок для отдыха и садовых работ. У 25% дачи нет, поэтому за своей порцией релаксации на свежем воздухе они ездят к родственникам, либо арендуют ее. Помимо этого, 21% респондентов также не имеют дачи, однако не исключают, что в будущем все же приобретут ее. И, наконец, оставшиеся 18% признались, что в душе они совсем не дачники.
На вопрос "Когда вы открываете дачный сезон?" большинство опрошенных дачников (22%) ответили, что с первым потеплением, чтобы не мерзнуть. В свою очередь 19% респондентов сообщили, что такой сезон у них круглый год. В то же время 15% начинают его ранней весной, независимо от погоды, 10% - уже летом, когда хорошая погода устоялась. У остальных 34% ответивших на этот вопрос нет дачи.
Кроме того, специалисты выяснили, что 50% опрошенных ими россиян предпочитают ездить за город в дачный сезон рано утром в субботу или ночью в пятницу, чтобы избежать пробок. В свою очередь 42% считают, что лучше всего не терять времени и отправляться на отдых сразу после рабочего дня в пятницу, а немного постоять в дороге для них - не проблема. И, наконец, лишь 8% дачников стараются выбраться на дачу в будние дни, кроме пятницы.
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