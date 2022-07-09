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В России за сутки выявили более 3,5 тысячи новых случаев COVID-19
В России за сутки выявили более 3,5 тысячи новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 10.07.2022
В России за сутки выявили более 3,5 тысячи новых случаев COVID-19
За сутки в России выявлено 3 539 новых случаев COVID-19, скончались 45 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-09T23:58
2022-07-09T23:58
2022-07-10T00:08
коронавирус covid-19
здоровье - общество
россия
распространение коронавируса
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. За сутки в России выявлено 3 539 новых случаев COVID-19, скончались 45 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 3 086 человек, что на 10,7% больше в сравнении с 8 июля.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия
23:58 09.07.2022 (обновлено: 00:08 10.07.2022)
В России за сутки выявили более 3,5 тысячи новых случаев COVID-19
Оперштаб: в России за сутки выявили более 3,5 тысячи новых случаев COVID-19