https://ria.ru/20220709/covid-1801481504.html

В России за сутки выявили более 3,5 тысячи новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили более 3,5 тысячи новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 10.07.2022

В России за сутки выявили более 3,5 тысячи новых случаев COVID-19

За сутки в России выявлено 3 539 новых случаев COVID-19, скончались 45 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-09T23:58

2022-07-09T23:58

2022-07-10T00:08

коронавирус covid-19

здоровье - общество

россия

распространение коронавируса

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. За сутки в России выявлено 3 539 новых случаев COVID-19, скончались 45 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 3 086 человек, что на 10,7% больше в сравнении с 8 июля.

https://ria.ru/20220708/immunitet-1801289027.html

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2022

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия