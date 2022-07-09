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В России за сутки выявили более 3,5 тысячи новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 10.07.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220709/covid-1801481504.html
В России за сутки выявили более 3,5 тысячи новых случаев COVID-19
В России за сутки выявили более 3,5 тысячи новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 10.07.2022
В России за сутки выявили более 3,5 тысячи новых случаев COVID-19
За сутки в России выявлено 3 539 новых случаев COVID-19, скончались 45 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-09T23:58
2022-07-10T00:08
коронавирус covid-19
здоровье - общество
россия
распространение коронавируса
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. За сутки в России выявлено 3 539 новых случаев COVID-19, скончались 45 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 3 086 человек, что на 10,7% больше в сравнении с 8 июля.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия
23:58 09.07.2022 (обновлено: 00:08 10.07.2022)
 
В России за сутки выявили более 3,5 тысячи новых случаев COVID-19

Оперштаб: в России за сутки выявили более 3,5 тысячи новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. За сутки в России выявлено 3 539 новых случаев COVID-19, скончались 45 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выявлено 3 539 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 45 человек", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 3 086 человек, что на 10,7% больше в сравнении с 8 июля.
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 17:16Распространение коронавируса
В России снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
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