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СМИ: Германия нашла поставщика боеприпасов к ЗСУ Gepard для Украины
СМИ: Германия нашла поставщика боеприпасов к ЗСУ Gepard для Украины - РИА Новости, 09.07.2022
СМИ: Германия нашла поставщика боеприпасов к ЗСУ Gepard для Украины
Правительство Германии нашло в Норвегии производителя, который может поставить дополнительное количество боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard,... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T21:53
2022-07-09T21:53
2022-07-09T22:06
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БЕРЛИН, 9 июл - РИА Новости. Правительство Германии нашло в Норвегии производителя, который может поставить дополнительное количество боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard, которые планируется отправить Киеву, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на источники.Отмечается, что ранее поставка боеприпасов была проблематична, однако теперь ведомство канцлера нашло производителя в Норвегии. Изначально правительство ФРГ намеревалось получить боеприпасы из Южной Америки, однако поставки оттуда не были одобрены страной-производителем - Швейцарией.По сообщению издания, если все пойдет по плану, первые ЗСУ Gepard будут доставлены на Украину уже в этом месяце.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, германия, нато, россия, вооружения
21:53 09.07.2022 (обновлено: 22:06 09.07.2022)
СМИ: Германия нашла поставщика боеприпасов к ЗСУ Gepard для Украины
Spiegel: Германия нашла в Норвегии поставщика боеприпасов для ЗСУ Gepard для Украины