https://ria.ru/20220709/blokada-1801465923.html

В Госдуме отвергли обвинения в морской блокаде Украины

В Госдуме отвергли обвинения в морской блокаде Украины - РИА Новости, 09.07.2022

В Госдуме отвергли обвинения в морской блокаде Украины

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал вздором обвинения в морской блокаде Украины. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T21:02

2022-07-09T21:02

2022-07-09T21:02

специальная военная операция на украине

госдума рф

михаил шеремет

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал вздором обвинения в морской блокаде Украины.Ранее бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что много западных лидеров сейчас ведут разговоры о том, что произойдет, если Россия начнет топить украинские суда с зерном, или если продолжится российская морская блокада."Все их заявления вздор. Никакой морской блокады Украины нет. Украинские суда с зерном могут выходить из портов по обозначенным маршрутам, российская сторона этому не препятствует", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, западные политики умалчивают, что выход судов из украинских портов на Черноморском побережье заблокирован украинскими военными."По указке киевского режима акватория портов была заминирована, безопасность судоходства в Черном море была поставлена под угрозу", - сказал депутат.

https://ria.ru/20220709/melnik-1801439653.html

россия

украина

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Влада Копылова

госдума рф, михаил шеремет, россия, украина