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В Госдуме отвергли обвинения в морской блокаде Украины - РИА Новости, 09.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220709/blokada-1801465923.html
В Госдуме отвергли обвинения в морской блокаде Украины
В Госдуме отвергли обвинения в морской блокаде Украины - РИА Новости, 09.07.2022
В Госдуме отвергли обвинения в морской блокаде Украины
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал вздором обвинения в морской блокаде Украины. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T21:02
2022-07-09T21:02
специальная военная операция на украине
госдума рф
михаил шеремет
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал вздором обвинения в морской блокаде Украины.Ранее бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что много западных лидеров сейчас ведут разговоры о том, что произойдет, если Россия начнет топить украинские суда с зерном, или если продолжится российская морская блокада."Все их заявления вздор. Никакой морской блокады Украины нет. Украинские суда с зерном могут выходить из портов по обозначенным маршрутам, российская сторона этому не препятствует", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, западные политики умалчивают, что выход судов из украинских портов на Черноморском побережье заблокирован украинскими военными."По указке киевского режима акватория портов была заминирована, безопасность судоходства в Черном море была поставлена под угрозу", - сказал депутат.
https://ria.ru/20220709/melnik-1801439653.html
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госдума рф, михаил шеремет, россия, украина
21:02 09.07.2022
 
В Госдуме отвергли обвинения в морской блокаде Украины

Депутат Госдумы Шеремет назвал обвинения в морской блокаде Украины вздором

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал вздором обвинения в морской блокаде Украины.
Ранее бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что много западных лидеров сейчас ведут разговоры о том, что произойдет, если Россия начнет топить украинские суда с зерном, или если продолжится российская морская блокада.
"Все их заявления вздор. Никакой морской блокады Украины нет. Украинские суда с зерном могут выходить из портов по обозначенным маршрутам, российская сторона этому не препятствует", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, западные политики умалчивают, что выход судов из украинских портов на Черноморском побережье заблокирован украинскими военными.
"По указке киевского режима акватория портов была заминирована, безопасность судоходства в Черном море была поставлена под угрозу", - сказал депутат.
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеГосдума РФМихаил ШереметРоссияУкраина
 
 
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