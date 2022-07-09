13:36 09.07.2022 (обновлено: 15:50 09.07.2022)
Экстренное собрание парламента Шри-Ланки начнется в ближайшие минуты
Собрание парламента Шри-Ланки, посвященное беспорядкам, начнется в ближайшие минуты
© AP Photo / Amitha ThennakoonАкция протеста в Коломбо, Шри-Ланка
© AP Photo / Amitha Thennakoon
Акция протеста в Коломбо, Шри-Ланка
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Экстренное собрание парламента Шри-Ланки, созванное на фоне массовых волнений в столице страны, начнется в ближайшие минуты, сообщил лидер "Прогрессивного альянса Тамилов", депутат парламента Мано Ганесан.
"Спикер призвал к специальной встрече лидеров партий в 16.00 (13.30 мск)", - сообщил он в Twitter.
Ранее премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с проходящими в столице страны протестами, сообщил офис премьера. В свою очередь, президент Готабайя Раджапакса заявил, что готов подчиниться любому решению, принятому на встрече лидеров партий страны
В субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали баррикады полиции и захватили дворец президента. Сообщается, что президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован незадолго до того, как протестующие окружили его резиденцию.
По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 33 человек, в том числе двое полицейских.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.