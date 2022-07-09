https://ria.ru/20220709/besporyadki-1801405737.html

Экстренное собрание парламента Шри-Ланки начнется в ближайшие минуты

Экстренное собрание парламента Шри-Ланки начнется в ближайшие минуты - РИА Новости, 09.07.2022

Экстренное собрание парламента Шри-Ланки начнется в ближайшие минуты

Экстренное собрание парламента Шри-Ланки, созванное на фоне массовых волнений в столице страны, начнется в ближайшие минуты, сообщил лидер "Прогрессивного... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T13:36

2022-07-09T13:36

2022-07-09T15:50

в мире

готабая раджапакса

шри-ланка

политический кризис в шри-ланке

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл – РИА Новости. Экстренное собрание парламента Шри-Ланки, созванное на фоне массовых волнений в столице страны, начнется в ближайшие минуты, сообщил лидер "Прогрессивного альянса Тамилов", депутат парламента Мано Ганесан."Спикер призвал к специальной встрече лидеров партий в 16.00 (13.30 мск)", - сообщил он в Twitter.Ранее премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с проходящими в столице страны протестами, сообщил офис премьера. В свою очередь, президент Готабайя Раджапакса заявил, что готов подчиниться любому решению, принятому на встрече лидеров партий страныВ субботу многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали баррикады полиции и захватили дворец президента. Сообщается, что президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован незадолго до того, как протестующие окружили его резиденцию.По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 33 человек, в том числе двое полицейских.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.

https://ria.ru/20220709/shri-lanka-1801404440.html

https://ria.ru/20220709/protesty-1801386298.html

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в мире, готабая раджапакса, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке