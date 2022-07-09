https://ria.ru/20220709/bespilotniki-1801395172.html

Российские войска уничтожили более полутора тысяч украинских беспилотников

Российские войска уничтожили более полутора тысяч украинских беспилотников - РИА Новости, 09.07.2022

Российские войска уничтожили более полутора тысяч украинских беспилотников

Уже более полутора тысяч украинских военных беспилотников уничтожено за время российской специальной военной операции, сообщает в субботу министерство обороны... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T12:14

2022-07-09T12:14

2022-07-09T12:14

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Уже более полутора тысяч украинских военных беспилотников уничтожено за время российской специальной военной операции, сообщает в субботу министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 239 самолетов, 137 вертолетов, 1503 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3994 танков и других боевых бронированных машин, 738 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3117 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4099 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф