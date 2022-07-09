https://ria.ru/20220709/bespilotniki-1801395172.html
Российские войска уничтожили более полутора тысяч украинских беспилотников
Российские войска уничтожили более полутора тысяч украинских беспилотников - РИА Новости, 09.07.2022
Российские войска уничтожили более полутора тысяч украинских беспилотников
Уже более полутора тысяч украинских военных беспилотников уничтожено за время российской специальной военной операции, сообщает в субботу министерство обороны... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T12:14
2022-07-09T12:14
2022-07-09T12:14
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Уже более полутора тысяч украинских военных беспилотников уничтожено за время российской специальной военной операции, сообщает в субботу министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 239 самолетов, 137 вертолетов, 1503 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3994 танков и других боевых бронированных машин, 738 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3117 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4099 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Российские войска уничтожили более полутора тысяч украинских беспилотников
Минобороны: ВС России уничтожили 1503 украинских беспилотника с начала спецоперации
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Уже более полутора тысяч украинских военных беспилотников уничтожено за время российской специальной военной операции, сообщает в субботу министерство обороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 239 самолетов, 137 вертолетов, 1503 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3994 танков и других боевых бронированных машин, 738 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3117 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4099 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке российского военного ведомства.