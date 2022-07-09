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Над Мелитополем сбили украинский ударно-разведывательный беспилотник - РИА Новости, 09.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220709/bespilotnik-1801412420.html
Над Мелитополем сбили украинский ударно-разведывательный беспилотник
Над Мелитополем сбили украинский ударно-разведывательный беспилотник - РИА Новости, 09.07.2022
Над Мелитополем сбили украинский ударно-разведывательный беспилотник
Украинский ударно-разведывательный беспилотник сбит российской ПВО над Мелитополем, сообщил в своем Telegram-канале представитель местной военно-гражданской... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T14:40
2022-07-09T14:50
специальная военная операция на украине
мелитополь
херсонская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Украинский ударно-разведывательный беспилотник сбит российской ПВО над Мелитополем, сообщил в своем Telegram-канале представитель местной военно-гражданской администрации Владимир Рогов."Подробности сегодняшних взрывов в Мелитополе. В небе над городом ПВО России сбили ударно-разведывательный БПЛА противника. Произошло это около хлебокомбината. Боевики Зеленского вслед за газом хотят лишить мирных жителей и хлеба. Слава Богу и ПВО России", - написал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
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мелитополь
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мелитополь, херсонская область , вооруженные силы украины
14:40 09.07.2022 (обновлено: 14:50 09.07.2022)
 
Над Мелитополем сбили украинский ударно-разведывательный беспилотник

Средства ПВО сбили украинский ударно-разведывательный беспилотник над Мелитополем

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ в Запорожской области
Военнослужащий ВС РФ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ в Запорожской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Украинский ударно-разведывательный беспилотник сбит российской ПВО над Мелитополем, сообщил в своем Telegram-канале представитель местной военно-гражданской администрации Владимир Рогов.
"Подробности сегодняшних взрывов в Мелитополе. В небе над городом ПВО России сбили ударно-разведывательный БПЛА противника. Произошло это около хлебокомбината. Боевики Зеленского вслед за газом хотят лишить мирных жителей и хлеба. Слава Богу и ПВО России", - написал Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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