https://ria.ru/20220709/bespilotnik-1801412420.html
Над Мелитополем сбили украинский ударно-разведывательный беспилотник
Над Мелитополем сбили украинский ударно-разведывательный беспилотник - РИА Новости, 09.07.2022
Над Мелитополем сбили украинский ударно-разведывательный беспилотник
Украинский ударно-разведывательный беспилотник сбит российской ПВО над Мелитополем, сообщил в своем Telegram-канале представитель местной военно-гражданской... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T14:40
2022-07-09T14:40
2022-07-09T14:50
специальная военная операция на украине
мелитополь
херсонская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Украинский ударно-разведывательный беспилотник сбит российской ПВО над Мелитополем, сообщил в своем Telegram-канале представитель местной военно-гражданской администрации Владимир Рогов."Подробности сегодняшних взрывов в Мелитополе. В небе над городом ПВО России сбили ударно-разведывательный БПЛА противника. Произошло это около хлебокомбината. Боевики Зеленского вслед за газом хотят лишить мирных жителей и хлеба. Слава Богу и ПВО России", - написал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
мелитополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, херсонская область , вооруженные силы украины
14:40 09.07.2022 (обновлено: 14:50 09.07.2022)
Над Мелитополем сбили украинский ударно-разведывательный беспилотник
Средства ПВО сбили украинский ударно-разведывательный беспилотник над Мелитополем