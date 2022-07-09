https://ria.ru/20220709/bespilotnik-1801412420.html

Над Мелитополем сбили украинский ударно-разведывательный беспилотник

Над Мелитополем сбили украинский ударно-разведывательный беспилотник - РИА Новости, 09.07.2022

Над Мелитополем сбили украинский ударно-разведывательный беспилотник

Украинский ударно-разведывательный беспилотник сбит российской ПВО над Мелитополем, сообщил в своем Telegram-канале представитель местной военно-гражданской... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T14:40

2022-07-09T14:40

2022-07-09T14:50

специальная военная операция на украине

мелитополь

херсонская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Украинский ударно-разведывательный беспилотник сбит российской ПВО над Мелитополем, сообщил в своем Telegram-канале представитель местной военно-гражданской администрации Владимир Рогов."Подробности сегодняшних взрывов в Мелитополе. В небе над городом ПВО России сбили ударно-разведывательный БПЛА противника. Произошло это около хлебокомбината. Боевики Зеленского вслед за газом хотят лишить мирных жителей и хлеба. Слава Богу и ПВО России", - написал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

мелитополь

херсонская область

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Влада Копылова

мелитополь, херсонская область , вооруженные силы украины