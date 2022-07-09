https://ria.ru/20220709/belorusy-1801474017.html

Лукашенко заявил, что белорусы не позволят диктовать, как им жить

Лукашенко заявил, что белорусы не позволят диктовать, как им жить - РИА Новости, 09.07.2022

Лукашенко заявил, что белорусы не позволят диктовать, как им жить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы не позволят никому диктовать им, как жить и что делать. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T22:33

2022-07-09T22:33

2022-07-09T22:54

в мире

александр лукашенко

белоруссия

украина

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МИНСК, 9 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы не позволят никому диктовать им, как жить и что делать.Он подчеркнул, что" настоящий белорус - тот, у кого здесь дом и всегда будет его защищать, если понадобится, то и с оружием в руках".Глава государства отметил, что за год, прошедший с предыдущего праздника, произошло столько всего нового, неожиданного, приятного и совсем неприятного. "Особенно в родной нашей Украине. Вы видите, что происходит и что там творится. И каждый день приносит разные новости оттуда: и радостные, но больше всего - печальные. Но этот седовласый Днепр, который объединил наши славянские народы, я уверен, в ближайшее время увидит здесь, на этом берегу, и наших украинских друзей. Мы, россияне и белорусы, с удовольствием готовы их увидеть на нашем празднике", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20220708/povedenie-1801096622.html

белоруссия

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в мире, александр лукашенко, белоруссия, украина