22:33 09.07.2022 (обновлено: 22:54 09.07.2022)
Лукашенко заявил, что белорусы не позволят диктовать, как им жить
Лукашенко заявил, что белорусы не позволят никому диктовать им, как жить и что делать
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 9 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы не позволят никому диктовать им, как жить и что делать.
"Мы с открытой душой встречаем тех, кто пришел с миром. Всегда готовы поделиться куском хлеба и дать убежище тем, кто потерял все. Мы гордимся своей историей и своей землей. И ни при каких обстоятельствах не откажемся от этой земли. Но мы никогда не позволим диктовать нам, как жить и что делать", - сказал Лукашенко в субботу на празднике" Купалье. Александрия собирает друзей" в Могилевской области. Слова президента приводит его пресс-служба на сайте главы государства.
Он подчеркнул, что" настоящий белорус - тот, у кого здесь дом и всегда будет его защищать, если понадобится, то и с оружием в руках".
"Дом у нас один, мы ответственны за него и перед теми, кто был на этой земле до нас, и перед теми, кто придет после нас", - подчеркнул белорусский президент.
Глава государства отметил, что за год, прошедший с предыдущего праздника, произошло столько всего нового, неожиданного, приятного и совсем неприятного. "Особенно в родной нашей Украине. Вы видите, что происходит и что там творится. И каждый день приносит разные новости оттуда: и радостные, но больше всего - печальные. Но этот седовласый Днепр, который объединил наши славянские народы, я уверен, в ближайшее время увидит здесь, на этом берегу, и наших украинских друзей. Мы, россияне и белорусы, с удовольствием готовы их увидеть на нашем празднике", - подчеркнул Лукашенко.