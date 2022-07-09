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Лукашенко заявил, что белорусы не позволят диктовать, как им жить - РИА Новости, 09.07.2022
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Лукашенко заявил, что белорусы не позволят диктовать, как им жить
Лукашенко заявил, что белорусы не позволят диктовать, как им жить - РИА Новости, 09.07.2022
Лукашенко заявил, что белорусы не позволят диктовать, как им жить
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы не позволят никому диктовать им, как жить и что делать. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T22:33
2022-07-09T22:54
в мире
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 9 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы не позволят никому диктовать им, как жить и что делать.Он подчеркнул, что" настоящий белорус - тот, у кого здесь дом и всегда будет его защищать, если понадобится, то и с оружием в руках".Глава государства отметил, что за год, прошедший с предыдущего праздника, произошло столько всего нового, неожиданного, приятного и совсем неприятного. "Особенно в родной нашей Украине. Вы видите, что происходит и что там творится. И каждый день приносит разные новости оттуда: и радостные, но больше всего - печальные. Но этот седовласый Днепр, который объединил наши славянские народы, я уверен, в ближайшее время увидит здесь, на этом берегу, и наших украинских друзей. Мы, россияне и белорусы, с удовольствием готовы их увидеть на нашем празднике", - подчеркнул Лукашенко.
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, украина
22:33 09.07.2022 (обновлено: 22:54 09.07.2022)
 
Лукашенко заявил, что белорусы не позволят диктовать, как им жить

Лукашенко заявил, что белорусы не позволят никому диктовать им, как жить и что делать

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 9 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы не позволят никому диктовать им, как жить и что делать.

"Мы с открытой душой встречаем тех, кто пришел с миром. Всегда готовы поделиться куском хлеба и дать убежище тем, кто потерял все. Мы гордимся своей историей и своей землей. И ни при каких обстоятельствах не откажемся от этой земли. Но мы никогда не позволим диктовать нам, как жить и что делать", - сказал Лукашенко в субботу на празднике" Купалье. Александрия собирает друзей" в Могилевской области. Слова президента приводит его пресс-служба на сайте главы государства.

Он подчеркнул, что" настоящий белорус - тот, у кого здесь дом и всегда будет его защищать, если понадобится, то и с оружием в руках".
"Дом у нас один, мы ответственны за него и перед теми, кто был на этой земле до нас, и перед теми, кто придет после нас", - подчеркнул белорусский президент.
Глава государства отметил, что за год, прошедший с предыдущего праздника, произошло столько всего нового, неожиданного, приятного и совсем неприятного. "Особенно в родной нашей Украине. Вы видите, что происходит и что там творится. И каждый день приносит разные новости оттуда: и радостные, но больше всего - печальные. Но этот седовласый Днепр, который объединил наши славянские народы, я уверен, в ближайшее время увидит здесь, на этом берегу, и наших украинских друзей. Мы, россияне и белорусы, с удовольствием готовы их увидеть на нашем празднике", - подчеркнул Лукашенко.
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