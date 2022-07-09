https://ria.ru/20220709/baza-1801423810.html
На Украине приняли закон о создании базы ДНК
На Украине приняли закон о создании базы ДНК - РИА Новости, 09.07.2022
На Украине приняли закон о создании базы ДНК
Закон "О государственной регистрации геномной информации человека" принят на Украине, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T16:28
2022-07-09T16:28
2022-07-09T16:29
в мире
верховная рада украины
украина
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Закон "О государственной регистрации геномной информации человека" принят на Украине, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua"."Верховная Рада приняла закон "О государственной регистрации геномной информации человека", цель которого - создать базу ДНК на Украине", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны".Сообщается, что держателем Электронного реестра геномной информации человека станет министерство внутренних дел Украины, а информация будет использоваться для идентификации преступников, без вести пропавших и неопознанных тел.
https://ria.ru/20220703/pistolety-1799878096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, верховная рада украины, украина
16:28 09.07.2022 (обновлено: 16:29 09.07.2022)
На Украине приняли закон о создании базы ДНК
Рада приняла закон о создании государственной базы данных геномной информации