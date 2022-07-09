https://ria.ru/20220709/baza-1801423810.html

На Украине приняли закон о создании базы ДНК

На Украине приняли закон о создании базы ДНК - РИА Новости, 09.07.2022

На Украине приняли закон о создании базы ДНК

Закон "О государственной регистрации геномной информации человека" принят на Украине, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T16:28

2022-07-09T16:28

2022-07-09T16:29

в мире

верховная рада украины

украина

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Закон "О государственной регистрации геномной информации человека" принят на Украине, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua"."Верховная Рада приняла закон "О государственной регистрации геномной информации человека", цель которого - создать базу ДНК на Украине", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны".Сообщается, что держателем Электронного реестра геномной информации человека станет министерство внутренних дел Украины, а информация будет использоваться для идентификации преступников, без вести пропавших и неопознанных тел.

https://ria.ru/20220703/pistolety-1799878096.html

украина

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, верховная рада украины, украина