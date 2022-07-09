https://ria.ru/20220709/bayden-1801451195.html
Байден заблудился в здании ЦРУ
Байден заблудился в здании ЦРУ - РИА Новости, 09.07.2022
Байден заблудился в здании ЦРУ
Президент США Джо Байден не смог найти выход после выступления в здании Центрального разведывательного управления. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T19:28
2022-07-09T19:28
2022-07-09T19:28
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден не смог найти выход после выступления в здании Центрального разведывательного управления.На кадрах, опубликованных телеканалом Fox News, можно заметить, как глава Белого дома произнес речь и направился к зрительному залу, после чего развел руками и несколько секунд стоял в недоумении.Выйти из положения американскому лидеру помогли сопровождающие, направив его пожимать руки участникам мероприятия.Президент США регулярно попадает в неловкие ситуации. Так, на саммите НАТО в Мадриде Байден нарушил королевский протокол. Вопреки установленным правилам он сначала поздоровался с королевой Летисией, а не с испанским монархом Филиппом VI, а затем и вовсе приобнял ее за талию.
https://ria.ru/20220628/bayden-1798863410.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
Байден заблудился в здании ЦРУ
Президент США Байден заблудился в здании ЦРУ