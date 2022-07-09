https://ria.ru/20220709/bayden-1801451195.html

Байден заблудился в здании ЦРУ

Байден заблудился в здании ЦРУ - РИА Новости, 09.07.2022

Байден заблудился в здании ЦРУ

Президент США Джо Байден не смог найти выход после выступления в здании Центрального разведывательного управления. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T19:28

2022-07-09T19:28

2022-07-09T19:28

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден не смог найти выход после выступления в здании Центрального разведывательного управления.На кадрах, опубликованных телеканалом Fox News, можно заметить, как глава Белого дома произнес речь и направился к зрительному залу, после чего развел руками и несколько секунд стоял в недоумении.Выйти из положения американскому лидеру помогли сопровождающие, направив его пожимать руки участникам мероприятия.Президент США регулярно попадает в неловкие ситуации. Так, на саммите НАТО в Мадриде Байден нарушил королевский протокол. Вопреки установленным правилам он сначала поздоровался с королевой Летисией, а не с испанским монархом Филиппом VI, а затем и вовсе приобнял ее за талию.

https://ria.ru/20220628/bayden-1798863410.html

сша

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, сша, джо байден