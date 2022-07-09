https://ria.ru/20220709/bayden-1801382816.html
"Ему требуется обновление": в Сети высмеяли конфуз Байдена с телесуфлером
"Ему требуется обновление": в Сети высмеяли конфуз Байдена с телесуфлером - РИА Новости, 09.07.2022
"Ему требуется обновление": в Сети высмеяли конфуз Байдена с телесуфлером
Пользователи твиттера с иронией отреагировали на очередной конфуз президента США Джо Байдена. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T10:59
2022-07-09T10:59
2022-07-09T14:42
в мире
камала харрис
барак обама
владимир путин
сша
иран
джо байден
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800549790_0:34:2105:1218_1920x0_80_0_0_8c12ee4b6fae6c0dfb390280ba577772.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Пользователи твиттера с иронией отреагировали на очередной конфуз президента США Джо Байдена.Ранее американский лидер, рассуждая о правах женщин, произнес подсказку из телесуфлера. После одной из цитат он, по всей видимости, зачитал текст, который планировался ремаркой специально для него. "Повторить высказывание", — сказал Байден, а затем действительно произнес предыдущие слова.Многие пользователи высмеяли действия президента, однако некоторые посчитали, что с таким главой государства Соединенным Штатам явно не до смеха."Программное обеспечение Байдена дало сбои, он срочно нуждается в обновлении!" — пошутил Ay."Как этот парень стал президентом? Конец цитаты. Повторить высказывание. Как этот парень стал президентом?" — сыронизировал Tesla and Doge."Спасибо, мистер президент, за то, что повеселили меня сегодня!" — написала Cynthia Paap."Это было бы смешно, если бы не было так грустно", — подчеркнул Fred Salber."Фраза "конец Америки" подходит в этой ситуации гораздо лучше", — считает Peter alborano."Камала (вице президент Камала Харрис. — Прим. ред.) и тот, другой парень изо всех сил стараются не засмеяться", — отметил JeXos."Что он должен был повторить? Я не услышал ничего стоящего", — выразил мнение Rolf Wilms."Жду не дождусь, когда ему будут писать "оглянись и покажи на кого-то" или "улыбнись и помаши рукой", хотя — стоп, это ведь уже есть в его шпаргалке", — написал JW Bond."Если то, что этот парень получил более 80 миллионов голосов, — правда, то мы остро нуждаемся в перевоспитании", — подытожили пользователи.Это далеко не первая оплошность Байдена. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории, критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.
https://radiosputnik.ria.ru/20220709/lozh-1801380713.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220415/ssha-1783764929.html
https://ria.ru/20220420/bayden-1784525301.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, камала харрис, барак обама, владимир путин, сша, иран, джо байден
10:59 09.07.2022 (обновлено: 14:42 09.07.2022)
"Ему требуется обновление": в Сети высмеяли конфуз Байдена с телесуфлером
Пользователи твиттера призвали "обновить" Байдена, прочитавшего подсказки телесуфлера
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости.
Пользователи твиттера
с иронией отреагировали на очередной конфуз президента США Джо Байдена.
Ранее американский лидер, рассуждая о правах женщин, произнес подсказку из телесуфлера. После одной из цитат он, по всей видимости, зачитал текст, который планировался ремаркой специально для него. "Повторить высказывание", — сказал Байден, а затем действительно произнес предыдущие слова.
Многие пользователи высмеяли действия президента, однако некоторые посчитали, что с таким главой государства Соединенным Штатам явно не до смеха.
"Программное обеспечение Байдена дало сбои, он срочно нуждается в обновлении!" — пошутил Ay.
"Как этот парень стал президентом? Конец цитаты. Повторить высказывание. Как этот парень стал президентом?" — сыронизировал Tesla and Doge.
"Спасибо, мистер президент, за то, что повеселили меня сегодня!" — написала Cynthia Paap.
"Это было бы смешно, если бы не было так грустно", — подчеркнул Fred Salber.
"Фраза "конец Америки" подходит в этой ситуации гораздо лучше", — считает Peter alborano.
"Камала (вице президент Камала Харрис
. — Прим. ред.) и тот, другой парень изо всех сил стараются не засмеяться", — отметил JeXos.
"Что он должен был повторить? Я не услышал ничего стоящего", — выразил мнение Rolf Wilms.
"Жду не дождусь, когда ему будут писать "оглянись и покажи на кого-то" или "улыбнись и помаши рукой", хотя — стоп, это ведь уже есть в его шпаргалке", — написал JW Bond.
"Если то, что этот парень получил более 80 миллионов голосов, — правда, то мы остро нуждаемся в перевоспитании", — подытожили пользователи.
Это далеко не первая оплошность Байдена. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы
Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис
президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина
, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию
с Ливией
и Ирак
с Ираном
.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории, критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.