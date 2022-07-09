https://ria.ru/20220709/bayden-1801382816.html

"Ему требуется обновление": в Сети высмеяли конфуз Байдена с телесуфлером

"Ему требуется обновление": в Сети высмеяли конфуз Байдена с телесуфлером - РИА Новости, 09.07.2022

"Ему требуется обновление": в Сети высмеяли конфуз Байдена с телесуфлером

Пользователи твиттера с иронией отреагировали на очередной конфуз президента США Джо Байдена. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T10:59

2022-07-09T10:59

2022-07-09T14:42

в мире

камала харрис

барак обама

владимир путин

сша

иран

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800549790_0:34:2105:1218_1920x0_80_0_0_8c12ee4b6fae6c0dfb390280ba577772.jpg

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Пользователи твиттера с иронией отреагировали на очередной конфуз президента США Джо Байдена.Ранее американский лидер, рассуждая о правах женщин, произнес подсказку из телесуфлера. После одной из цитат он, по всей видимости, зачитал текст, который планировался ремаркой специально для него. "Повторить высказывание", — сказал Байден, а затем действительно произнес предыдущие слова.Многие пользователи высмеяли действия президента, однако некоторые посчитали, что с таким главой государства Соединенным Штатам явно не до смеха."Программное обеспечение Байдена дало сбои, он срочно нуждается в обновлении!" — пошутил Ay."Как этот парень стал президентом? Конец цитаты. Повторить высказывание. Как этот парень стал президентом?" — сыронизировал Tesla and Doge."Спасибо, мистер президент, за то, что повеселили меня сегодня!" — написала Cynthia Paap."Это было бы смешно, если бы не было так грустно", — подчеркнул Fred Salber."Фраза "конец Америки" подходит в этой ситуации гораздо лучше", — считает Peter alborano."Камала (вице президент Камала Харрис. — Прим. ред.) и тот, другой парень изо всех сил стараются не засмеяться", — отметил JeXos."Что он должен был повторить? Я не услышал ничего стоящего", — выразил мнение Rolf Wilms."Жду не дождусь, когда ему будут писать "оглянись и покажи на кого-то" или "улыбнись и помаши рукой", хотя — стоп, это ведь уже есть в его шпаргалке", — написал JW Bond."Если то, что этот парень получил более 80 миллионов голосов, — правда, то мы остро нуждаемся в перевоспитании", — подытожили пользователи.Это далеко не первая оплошность Байдена. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории, критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220709/lozh-1801380713.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220415/ssha-1783764929.html

https://ria.ru/20220420/bayden-1784525301.html

сша

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, камала харрис, барак обама, владимир путин, сша, иран, джо байден