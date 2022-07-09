https://ria.ru/20220709/azs-1801425929.html
В Ульяновской области сгорела АЗС на площади сто квадратных метров
В Ульяновской области сгорела АЗС на площади сто квадратных метров - РИА Новости, 09.07.2022
В Ульяновской области сгорела АЗС на площади сто квадратных метров
Автозаправочная станция сгорела в субботу в райцентре Кузоватово Ульяновской области на площади 100 квадратных метров, предварительно, есть пострадавшие,... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T16:46
2022-07-09T16:46
2022-07-09T17:36
происшествия
ульяновская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801433285_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_841c261cf8fa219e8c7dd1622d330024.jpg
САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Автозаправочная станция сгорела в субботу в райцентре Кузоватово Ульяновской области на площади 100 квадратных метров, предварительно, есть пострадавшие, сообщил региональный главк МЧС.Пожар произошел на АЗС в Кузоватово около 16.05 (15.05 мск)."Предварительно, есть пострадавшие. В 16.37 (15.37 мск) - локализация пожара на площади 100 квадратных метров. В 16.50 (15.50 мск) - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
ульяновская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801433285_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_3d19a1f87ddf11b02b1e7fd628a8a6b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновская область
16:46 09.07.2022 (обновлено: 17:36 09.07.2022)
В Ульяновской области сгорела АЗС на площади сто квадратных метров
В Ульяновской области сгорела АЗС на площади сто квадратных метров, есть пострадавшие
САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Автозаправочная станция сгорела в субботу в райцентре Кузоватово Ульяновской области на площади 100 квадратных метров, предварительно, есть пострадавшие, сообщил региональный главк МЧС.
Пожар произошел на АЗС в Кузоватово около 16.05 (15.05 мск).
"Предварительно, есть пострадавшие. В 16.37 (15.37 мск) - локализация пожара на площади 100 квадратных метров. В 16.50 (15.50 мск) - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.