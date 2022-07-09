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В Ульяновской области сгорела АЗС на площади сто квадратных метров

В Ульяновской области сгорела АЗС на площади сто квадратных метров - РИА Новости, 09.07.2022

В Ульяновской области сгорела АЗС на площади сто квадратных метров

Автозаправочная станция сгорела в субботу в райцентре Кузоватово Ульяновской области на площади 100 квадратных метров, предварительно, есть пострадавшие,... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T16:46

2022-07-09T16:46

2022-07-09T17:36

происшествия

ульяновская область

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САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Автозаправочная станция сгорела в субботу в райцентре Кузоватово Ульяновской области на площади 100 квадратных метров, предварительно, есть пострадавшие, сообщил региональный главк МЧС.Пожар произошел на АЗС в Кузоватово около 16.05 (15.05 мск)."Предварительно, есть пострадавшие. В 16.37 (15.37 мск) - локализация пожара на площади 100 квадратных метров. В 16.50 (15.50 мск) - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

ульяновская область

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ульяновская область