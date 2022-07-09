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Индийский эксперт рассказал, что нужно для развития российского автопрома - РИА Новости, 09.07.2022
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Индийский эксперт рассказал, что нужно для развития российского автопрома
Индийский эксперт рассказал, что нужно для развития российского автопрома - РИА Новости, 09.07.2022
Индийский эксперт рассказал, что нужно для развития российского автопрома
Российский автопром может успешно развиваться и при серьезном подходе занять достойную нишу на мировом авторынке, заявил в интервью РИА Новости глава Индийского РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T05:52
2022-07-09T05:52
экономика
россия
авто
в мире
сэмми котвани
москва
индия
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российский автопром может успешно развиваться и при серьезном подходе занять достойную нишу на мировом авторынке, заявил в интервью РИА Новости глава Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани.Он пояснил, что было бы неправильно локализовать производство индийских автомобилей в России."Считаю, что в будущем Россия сможет производить более качественные машины, чем Toyota, если всерьез возьмется за свою промышленность. Полагаю, что вместе с Россией мы сможем очень скоро занять достойную нишу на этом рынке", — сказал он.
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экономика, россия, авто, в мире, сэмми котвани, москва, индия
05:52 09.07.2022
 
Индийский эксперт рассказал, что нужно для развития российского автопрома

Эксперт Котвани: автопром России может успешно развиваться, если всерьез взяться за дело

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне
Вывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Вывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российский автопром может успешно развиваться и при серьезном подходе занять достойную нишу на мировом авторынке, заявил в интервью РИА Новости глава Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани.
Он пояснил, что было бы неправильно локализовать производство индийских автомобилей в России.

"Все-таки наши автомобили предназначены для жаркого климата: да, они хороши в Африке, но не уверен, что они подходят России, особенно с учетом холодов", — сказал Котвани.

"Считаю, что в будущем Россия сможет производить более качественные машины, чем Toyota, если всерьез возьмется за свою промышленность. Полагаю, что вместе с Россией мы сможем очень скоро занять достойную нишу на этом рынке", — сказал он.
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ЭкономикаРоссияАвтоВ миреСэмми КотваниМоскваИндия
 
 
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