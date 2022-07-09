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Индийский эксперт рассказал, что нужно для развития российского автопрома
Индийский эксперт рассказал, что нужно для развития российского автопрома - РИА Новости, 09.07.2022
Индийский эксперт рассказал, что нужно для развития российского автопрома
Российский автопром может успешно развиваться и при серьезном подходе занять достойную нишу на мировом авторынке, заявил в интервью РИА Новости глава Индийского РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T05:52
2022-07-09T05:52
2022-07-09T05:52
экономика
россия
авто
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сэмми котвани
москва
индия
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российский автопром может успешно развиваться и при серьезном подходе занять достойную нишу на мировом авторынке, заявил в интервью РИА Новости глава Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани.Он пояснил, что было бы неправильно локализовать производство индийских автомобилей в России."Считаю, что в будущем Россия сможет производить более качественные машины, чем Toyota, если всерьез возьмется за свою промышленность. Полагаю, что вместе с Россией мы сможем очень скоро занять достойную нишу на этом рынке", — сказал он.
https://ria.ru/20220707/moskvich-1801010979.html
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экономика, россия, авто, в мире, сэмми котвани, москва, индия
Индийский эксперт рассказал, что нужно для развития российского автопрома
Эксперт Котвани: автопром России может успешно развиваться, если всерьез взяться за дело