https://ria.ru/20220709/avtoprom-1801367017.html

Индийский эксперт рассказал, что нужно для развития российского автопрома

Индийский эксперт рассказал, что нужно для развития российского автопрома - РИА Новости, 09.07.2022

Индийский эксперт рассказал, что нужно для развития российского автопрома

Российский автопром может успешно развиваться и при серьезном подходе занять достойную нишу на мировом авторынке, заявил в интервью РИА Новости глава Индийского РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T05:52

2022-07-09T05:52

2022-07-09T05:52

экономика

россия

авто

в мире

сэмми котвани

москва

индия

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российский автопром может успешно развиваться и при серьезном подходе занять достойную нишу на мировом авторынке, заявил в интервью РИА Новости глава Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани.Он пояснил, что было бы неправильно локализовать производство индийских автомобилей в России."Считаю, что в будущем Россия сможет производить более качественные машины, чем Toyota, если всерьез возьмется за свою промышленность. Полагаю, что вместе с Россией мы сможем очень скоро занять достойную нишу на этом рынке", — сказал он.

https://ria.ru/20220707/moskvich-1801010979.html

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экономика, россия, авто, в мире, сэмми котвани, москва, индия