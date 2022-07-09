https://ria.ru/20220709/avtomobil-1801370762.html

Новый автомобиль на "автомате" обойдется в 1,7 миллиона рублей

Новый автомобиль на "автомате" обойдется в 1,7 миллиона рублей - РИА Новости, 09.07.2022

Новый автомобиль на "автомате" обойдется в 1,7 миллиона рублей

Средняя стоимость нового автомобиля на "механике" в июне составила 1,28 миллиона рублей, а на "автомате" - 1,7 миллиона рублей, говорится в исследовании... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T08:09

2022-07-09T08:09

2022-07-09T08:09

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости/Прайм. Средняя стоимость нового автомобиля на "механике" в июне составила 1,28 миллиона рублей, а на "автомате" - 1,7 миллиона рублей, говорится в исследовании "СберАвто", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Автомобилям на "механике" принадлежит доля в 38% от общего числа представленных в сервисе авто, причем 37% из них – новые. Подержанный автомобиль с МКП обойдется покупателям в среднем в 720 тысяч рублей, новый – в 1,28 миллиона рублей. Среди автомобилей на "автомате" 31% новые. Подержанный автомобиль с АКПП обойдется покупателям в среднем в 985 тысяч рублей, новый – в 1,7 миллиона рублей", - выяснили эксперты.Самыми распространенными автомобилями на "механике" являются машины 2022 года выпуска (30%), далее расположились автомобили не старше одного года (8%) и четырехлетние модели (7%). Трехлетним моделям принадлежит доля в 6%, а двухлетним, пятилетним, девятилетним и десятилетним – по 5%. Еще по 4% предложения заняли шестилетние, восьмилетние и одиннадцатилетние авто, семилетние, четырнадцатилетние и двенадцатилетние – по 3%.Чаще всего среди автомобилей на "механике" к продаже предлагают марки Lada (43%). Второе место заняла Renault (16%), а тройку замыкает Kia (6%). Также среди широко представленных марок оказались Hyundai, Volkswagen, Chevrolet, Nissan, Skoda, Opel и Toyota. Среди автомобилей китайских брендов чаще всего можно встретить марку Chery.В то же время среди автомобилей на "автомате" чаще всего на рынке встречаются автомобили 2022 и 2021 года выпуска (33% и 15% соответственно), далее расположились четырехлетние и пятилетние авто (7% и 6% от всего объема предложения). Остальные занимают примерно одинаковую долю.Марка KIA оказалась наиболее представленной среди всех авто с автоматической коробкой передач – ей принадлежит доля в 12%. Второе место разделили Hyundai и Volkswagen (по 8% каждая), замыкает тройку Toyota (7%). Также среди широко представленных марок с автоматической коробкой передач оказались Nissan, Skoda, Chery, BMW и Renault.

https://ria.ru/20220706/moskvich-1800796333.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220705/import-1800424829.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, авто, renault logan, hyundai genesis, volkswagen touareg