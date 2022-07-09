https://ria.ru/20220709/aleppo-1801361790.html
Асад впервые за более чем десять лет посетил Алеппо
Асад впервые за более чем десять лет посетил Алеппо - РИА Новости, 09.07.2022
Асад впервые за более чем десять лет посетил Алеппо
Президент Сирии Башар Асад в пятницу впервые за более чем десять лет посетил город Алеппо, расположенный на севере страны. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T01:07
2022-07-09T01:07
2022-07-09T01:07
война в сирии
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башар асад
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в пятницу впервые за более чем десять лет посетил город Алеппо, расположенный на севере страны.Кадры из поездки опубликовала канцелярия сирийского президента. В ходе своего визита Асад побывал на теплоэлектростанции Алеппо, где встретился с сотрудниками объекта, и стал свидетелем запуска пятого блока. Президента Сирии сопровождали премьер-министр Хусейн Арнус, министр энергетики Гассан Замель и губернатор Алеппо Хусейн Дияб.Вместе с супругой Асмой сирийский лидер посетил в канун мусульманского праздника Курбан-байрам знаменитую мечеть Омейядов, которая также известна как Великая мечеть Алеппо. Чета Асадов также прошлась по рынкам Алеппо.До войны Алеппо был крупнейшим городом Сирии, здесь жили более 2,3 миллиона человек. В 2012 году в город вторглись террористы, здесь шли ожесточенные бои. В конце 2016 года сирийская армия при поддержке российской авиации установила контроль над городом, но некоторое время после этого он подвергался минометными и ракетным обстрелам боевиков.
https://ria.ru/20220708/siriya-1801341987.html
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в мире, алеппо, сирия, башар асад
Асад впервые за более чем десять лет посетил Алеппо
Президент Сирии Асад впервые за более чем десять лет посетил город Алеппо