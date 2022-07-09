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Асад впервые за более чем десять лет посетил Алеппо - РИА Новости, 09.07.2022
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220709/aleppo-1801361790.html
Асад впервые за более чем десять лет посетил Алеппо
Асад впервые за более чем десять лет посетил Алеппо - РИА Новости, 09.07.2022
Асад впервые за более чем десять лет посетил Алеппо
Президент Сирии Башар Асад в пятницу впервые за более чем десять лет посетил город Алеппо, расположенный на севере страны. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T01:07
2022-07-09T01:07
война в сирии
в мире
алеппо
сирия
башар асад
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в пятницу впервые за более чем десять лет посетил город Алеппо, расположенный на севере страны.Кадры из поездки опубликовала канцелярия сирийского президента. В ходе своего визита Асад побывал на теплоэлектростанции Алеппо, где встретился с сотрудниками объекта, и стал свидетелем запуска пятого блока. Президента Сирии сопровождали премьер-министр Хусейн Арнус, министр энергетики Гассан Замель и губернатор Алеппо Хусейн Дияб.Вместе с супругой Асмой сирийский лидер посетил в канун мусульманского праздника Курбан-байрам знаменитую мечеть Омейядов, которая также известна как Великая мечеть Алеппо. Чета Асадов также прошлась по рынкам Алеппо.До войны Алеппо был крупнейшим городом Сирии, здесь жили более 2,3 миллиона человек. В 2012 году в город вторглись террористы, здесь шли ожесточенные бои. В конце 2016 года сирийская армия при поддержке российской авиации установила контроль над городом, но некоторое время после этого он подвергался минометными и ракетным обстрелам боевиков.
https://ria.ru/20220708/siriya-1801341987.html
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в мире, алеппо, сирия, башар асад
01:07 09.07.2022
 
Асад впервые за более чем десять лет посетил Алеппо

Президент Сирии Асад впервые за более чем десять лет посетил город Алеппо

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Сирийской Арабской Республики Башар Асад
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в пятницу впервые за более чем десять лет посетил город Алеппо, расположенный на севере страны.
Кадры из поездки опубликовала канцелярия сирийского президента. В ходе своего визита Асад побывал на теплоэлектростанции Алеппо, где встретился с сотрудниками объекта, и стал свидетелем запуска пятого блока. Президента Сирии сопровождали премьер-министр Хусейн Арнус, министр энергетики Гассан Замель и губернатор Алеппо Хусейн Дияб.
Вместе с супругой Асмой сирийский лидер посетил в канун мусульманского праздника Курбан-байрам знаменитую мечеть Омейядов, которая также известна как Великая мечеть Алеппо. Чета Асадов также прошлась по рынкам Алеппо.
До войны Алеппо был крупнейшим городом Сирии, здесь жили более 2,3 миллиона человек. В 2012 году в город вторглись террористы, здесь шли ожесточенные бои. В конце 2016 года сирийская армия при поддержке российской авиации установила контроль над городом, но некоторое время после этого он подвергался минометными и ракетным обстрелам боевиков.
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