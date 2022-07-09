https://ria.ru/20220709/aktsiya-1801382444.html

В Греции десятки медиков были задержаны за акцию протеста у дома премьера

В Греции десятки медиков были задержаны за акцию протеста у дома премьера - РИА Новости, 09.07.2022

В Греции десятки медиков были задержаны за акцию протеста у дома премьера

Полиция Греции арестовала 39 медицинских работников, отстраненных от работы за отказ делать прививки от коронавируса, за мирную акцию протеста возле дома... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T10:56

2022-07-09T10:56

2022-07-09T10:57

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АФИНЫ, 9 июл – РИА Новости. Полиция Греции арестовала 39 медицинских работников, отстраненных от работы за отказ делать прививки от коронавируса, за мирную акцию протеста возле дома премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, пишет газета "Авги" - орган оппозиционной партии СИРИЗА.Акция прошла в четверг.Первоначально полиция задержала 50 человек и доставила их в управление полиции Аттики для проверки, из них 39 человек были затем арестованы по обвинению в неповиновении и воспрепятствовании движению транспорта.По словам врача Аргириса Даляниса, прокурор переквалифицировал задержание в арест. Врач охарактеризовал обвинения как возмутительные, пишет газеты.Генеральный секретаря Федерации союзов врачей больниц Греции (OENGE) Панос Папаниколау спросил у греческой полиции, какое именно беззаконие совершили отстраненные от работы медицинские работники."Что именно запрещено - физическое присутствие на общественном тротуаре или они испортили имидж Моисея (так в Греции иронично называют премьера)?" - написал Папаниколау в Twitter.Напротив, президент Всегреческой федерации сотрудников государственных больниц (POEDIN) Михалис Яннакос осудил протесты возле дома премьер-министра, пишет газета."Мы осуждаем инициативы, направленные против семей, которые ни в чем не виноваты. Они не выражают наше мнение и клевещут на 7000 коллег, отстраненных от работы", - заявил он.Портал медицинских работников ygeionomikoi.gr сообщает, что накануне группа медработников была задержана полицией в "профилактических целях" в городе Комотини перед приездом премьера Мицотакиса. Глава греческого правительства вместе с премьером Болгарии и министром энергетики Азербайджана участвовал в церемонии открытия газопровода между Грецией и Болгарией.Полиция задержала шестерых медработников, сидевших на скамейках на центральной площади Комотини в ожидании Мицотакиса, чтобы выразить протест против отстранения от работы и потребовать их возвращения на рабочие места в больницы, пишет издание."После завершения визита Мицотакиса медицинские работники были отпущены. Очевидно, что правительство и премьер-министр решили не допускать организации акций протеста в каждом районе, который он посещает, чтобы не "навредить" его публичному имиджу", - пишет портал."Эти задержания и предыдущие аресты медицинских работников являются грубым нарушением демократического права на собрания и протесты. Трудящиеся, и не только медицинские работники, неоднократно подвергались такому недопустимому обращению во время забастовок и мобилизаций. Рабочее и народное движение должны подняться и положить конец этой антидемократической практике", - пишет портал.Правительство Греции постановило отстранять с 1 сентября 2021 года от работы без сохранения зарплаты и социальной страховки тех работников медицинских учреждений, кто не был вакцинирован или не имеет справки о перенесенном заболевании коронавирусом.Медики подали иски в суд, однако в декабре Государственный совет (высший административный суд Греции) признал обязательную вакцинацию врачей и других медицинских работников соответствующей конституции страны и отклонил все иски.

https://ria.ru/20220705/vyplaty-1800428695.html

https://ria.ru/20220705/gretsiya-1800551936.html

https://ria.ru/20220709/koronavirus-1801364328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, греция, болгария, аттика, коронавирус covid-19