https://ria.ru/20220709/aktsiya-1801382444.html
В Греции десятки медиков были задержаны за акцию протеста у дома премьера
В Греции десятки медиков были задержаны за акцию протеста у дома премьера - РИА Новости, 09.07.2022
В Греции десятки медиков были задержаны за акцию протеста у дома премьера
Полиция Греции арестовала 39 медицинских работников, отстраненных от работы за отказ делать прививки от коронавируса, за мирную акцию протеста возле дома... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T10:56
2022-07-09T10:56
2022-07-09T10:57
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АФИНЫ, 9 июл – РИА Новости. Полиция Греции арестовала 39 медицинских работников, отстраненных от работы за отказ делать прививки от коронавируса, за мирную акцию протеста возле дома премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, пишет газета "Авги" - орган оппозиционной партии СИРИЗА.Акция прошла в четверг.Первоначально полиция задержала 50 человек и доставила их в управление полиции Аттики для проверки, из них 39 человек были затем арестованы по обвинению в неповиновении и воспрепятствовании движению транспорта.По словам врача Аргириса Даляниса, прокурор переквалифицировал задержание в арест. Врач охарактеризовал обвинения как возмутительные, пишет газеты.Генеральный секретаря Федерации союзов врачей больниц Греции (OENGE) Панос Папаниколау спросил у греческой полиции, какое именно беззаконие совершили отстраненные от работы медицинские работники."Что именно запрещено - физическое присутствие на общественном тротуаре или они испортили имидж Моисея (так в Греции иронично называют премьера)?" - написал Папаниколау в Twitter.Напротив, президент Всегреческой федерации сотрудников государственных больниц (POEDIN) Михалис Яннакос осудил протесты возле дома премьер-министра, пишет газета."Мы осуждаем инициативы, направленные против семей, которые ни в чем не виноваты. Они не выражают наше мнение и клевещут на 7000 коллег, отстраненных от работы", - заявил он.Портал медицинских работников ygeionomikoi.gr сообщает, что накануне группа медработников была задержана полицией в "профилактических целях" в городе Комотини перед приездом премьера Мицотакиса. Глава греческого правительства вместе с премьером Болгарии и министром энергетики Азербайджана участвовал в церемонии открытия газопровода между Грецией и Болгарией.Полиция задержала шестерых медработников, сидевших на скамейках на центральной площади Комотини в ожидании Мицотакиса, чтобы выразить протест против отстранения от работы и потребовать их возвращения на рабочие места в больницы, пишет издание."После завершения визита Мицотакиса медицинские работники были отпущены. Очевидно, что правительство и премьер-министр решили не допускать организации акций протеста в каждом районе, который он посещает, чтобы не "навредить" его публичному имиджу", - пишет портал."Эти задержания и предыдущие аресты медицинских работников являются грубым нарушением демократического права на собрания и протесты. Трудящиеся, и не только медицинские работники, неоднократно подвергались такому недопустимому обращению во время забастовок и мобилизаций. Рабочее и народное движение должны подняться и положить конец этой антидемократической практике", - пишет портал.Правительство Греции постановило отстранять с 1 сентября 2021 года от работы без сохранения зарплаты и социальной страховки тех работников медицинских учреждений, кто не был вакцинирован или не имеет справки о перенесенном заболевании коронавирусом.Медики подали иски в суд, однако в декабре Государственный совет (высший административный суд Греции) признал обязательную вакцинацию врачей и других медицинских работников соответствующей конституции страны и отклонил все иски.
https://ria.ru/20220705/vyplaty-1800428695.html
https://ria.ru/20220705/gretsiya-1800551936.html
https://ria.ru/20220709/koronavirus-1801364328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, болгария, аттика, коронавирус covid-19
10:56 09.07.2022 (обновлено: 10:57 09.07.2022)
В Греции десятки медиков были задержаны за акцию протеста у дома премьера
В Греции десятки медиков были задержаны за акцию протеста у дома премьера Мицотакиса
АФИНЫ, 9 июл – РИА Новости.
Полиция Греции арестовала 39 медицинских работников, отстраненных от работы за отказ делать прививки от коронавируса, за мирную акцию протеста возле дома премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, пишет газета "Авги"
- орган оппозиционной партии СИРИЗА.
Первоначально полиция задержала 50 человек и доставила их в управление полиции Аттики
для проверки, из них 39 человек были затем арестованы по обвинению в неповиновении и воспрепятствовании движению транспорта.
По словам врача Аргириса Даляниса, прокурор переквалифицировал задержание в арест. Врач охарактеризовал обвинения как возмутительные, пишет газеты.
Генеральный секретаря Федерации союзов врачей больниц Греции (OENGE) Панос Папаниколау спросил у греческой полиции, какое именно беззаконие совершили отстраненные от работы медицинские работники.
"Что именно запрещено - физическое присутствие на общественном тротуаре или они испортили имидж Моисея (так в Греции
иронично называют премьера)?" - написал Папаниколау в Twitter.
Напротив, президент Всегреческой федерации сотрудников государственных больниц (POEDIN) Михалис Яннакос осудил протесты возле дома премьер-министра, пишет газета.
"Мы осуждаем инициативы, направленные против семей, которые ни в чем не виноваты. Они не выражают наше мнение и клевещут на 7000 коллег, отстраненных от работы", - заявил он.
Портал медицинских работников ygeionomikoi.gr сообщает, что накануне группа медработников была задержана полицией в "профилактических целях" в городе Комотини перед приездом премьера Мицотакиса. Глава греческого правительства вместе с премьером Болгарии
и министром энергетики Азербайджана
участвовал в церемонии открытия газопровода между Грецией и Болгарией.
Полиция задержала шестерых медработников, сидевших на скамейках на центральной площади Комотини в ожидании Мицотакиса, чтобы выразить протест против отстранения от работы и потребовать их возвращения на рабочие места в больницы, пишет издание.
"После завершения визита Мицотакиса медицинские работники были отпущены. Очевидно, что правительство и премьер-министр решили не допускать организации акций протеста в каждом районе, который он посещает, чтобы не "навредить" его публичному имиджу", - пишет портал.
"Эти задержания и предыдущие аресты медицинских работников являются грубым нарушением демократического права на собрания и протесты. Трудящиеся, и не только медицинские работники, неоднократно подвергались такому недопустимому обращению во время забастовок и мобилизаций. Рабочее и народное движение должны подняться и положить конец этой антидемократической практике", - пишет портал.
Правительство Греции постановило отстранять с 1 сентября 2021 года от работы без сохранения зарплаты и социальной страховки тех работников медицинских учреждений, кто не был вакцинирован или не имеет справки о перенесенном заболевании коронавирусом.
Медики подали иски в суд, однако в декабре Государственный совет (высший административный суд Греции) признал обязательную вакцинацию врачей и других медицинских работников соответствующей конституции страны и отклонил все иски.